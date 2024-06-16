Калининградский рок жив: как в Пионерском прошёл благотворительный фестиваль (фото)

15 июня на побережье в Пионерском раздавался рёв моторов и гитар. Там прошёл тринадцатый благотворительный фестиваль «Рок ради жизни». Собранные средства направили на строительство первого в регионе детского хосписа «Дом Фрупполо». Это негосударственный проект, инициатором которого выступил благотворительный фонд «Верю в чудо».



Вход на мероприятие был бесплатным, но внести свой вклад в копилку центра можно было, приобретая футболки с логотипом фестиваля, кружки и прочую продукцию, в том числе во время аукциона. Одной из его участниц досталась картина, нарисованная детьми, которую позже подписал хедлайнер фестиваля Артур Беркут.

Во имя добра и ради жизни на сцене также выступили группы «Донэра» из Санкт-Петербурга, «Un-Real» из Таллина, El Rodriguez, «West Front», KLIM, «Станок», «Рилай», «Митотс», «Четыре», «Пик-фактор», «Наборы хромосом», ВИА Андрея Кожевникова. За гитару взялся и глава администрации Пионерского городского округа Леонид Шибаев. Рок-музыка и доброе дело вновь объединили разные поколения жителей области, поддержавших идею как финансово, так и эмоционально.

Текст и фото: Мария Власенкова / Новый Калининград