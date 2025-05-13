Театральный фестиваль «Башня» откроется спектаклем «Месяц в деревне»

Шестой театральный фестиваль «Башня» пройдет в Калининграде с 27 мая по 7 июня (6+). В его рамках в Калининградском областном драматическом театре покажут спектакли пяти российских театров, сообщили в областном драмтеатре.

27 мая фестиваль откроют артисты Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской. Зрителям покажут спектакль «Месяц в деревне» по мотивам пьесы Тургенева в постановке режиссёра Романа Габриа. Продолжит «Башню» Большой театр России — артисты главного театра страны приедут на фестиваль уже в третий раз. В этом году впервые на сцене Калининградской драмы прозвучит полноценная опера — «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе. Запланировано два показа — 30 и 31 мая.

Также дважды — 2 и 3 июня — сыграют на сцене Калининградского драматического театра артисты театрального агентства «Арт-Партнёр XXI». Они привезут спектакль «Мадам Бовари» по мотивам романа Гюстава Флобера.

Шестая «Башня» позволит зрителям фестиваля познакомиться и с Санкт-Петербургским клоунским театром «Семьянюки». «Артисты воплощают идею международного театра, объединяющего зрителей по всему миру. Этому способствует уникальных формат: спектакли, которые не нуждаются в переводе, понятные зрителям любых возрастов и говорящим на любых языках», — сообщили в драмтеатре. В Калининград коллектив привезет свою визитную карточку — спектакль «СемьяНЬЮки». 5 июня спектакль «СемьяНЬЮки» сыграют дважды.

Заключительным показом «Башни» 7 июня станет выступление Челябинского театра современного танца. В Калининград артисты привезут «Бегущих» — «спектакль о нас, бегущих из осязаемого и живого настоящего в неопределённое будущее». Помимо основной программы «Башни-2025», в которой участвуют пять театров страны, будет представлена также спецпрограмма фестиваля.