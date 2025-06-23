В рамках фестиваля «Открытое море» калининградцы смогут посетить парусник «Мир»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде на территории Морского рыбного порта 28 и 29 июня состоится морской фестиваль «Открытое море» (6+). Для участников мероприятия свой борт откроет легендарный фрегат «Мир». Об этом сообщили организаторы.

«Это уникальная возможность познакомиться с легендарным парусным судном, тем более что „Мир“ заходит в порт Калининграда нечасто. Нам удалось организовать это событие, и мы приглашаем жителей и гостей города на наш фестиваль, чтобы не только увидеть „Мир“ своими глазами на расстоянии вытянутой руки, но и взойти на его борт!» — рассказал руководитель фестиваля Александр Алымов.

В программе запланированы мастер-классы, презентации, выставка морских артефактов от проекта «Каюта № 8», детские художественные мастер-классы и тренинги, морские угощения и маркет морских сувениров. На сцене фестиваля будет организовано выступление творческих коллективов и специальных гостей. Так, 28 июня выступит Василий Уриевский, а 29 июня — Николай Гринько.

Организаторы также напомнили, что для участия в фестивале необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте и ознакомиться с правилами. Без регистрации и документов, указанных на сайте, на мероприятие попасть не удастся.

Напомним, что впервые парусник «Мир» заходил в калининградский порт в июне 2024 года. Его можно было посетить в рамках фестиваля «Паруса Мира».

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