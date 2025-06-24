В Светлогорске планируют провести гастрономический фестиваль «Гроздь»

В Светлогорске в конце августа планируется проведение гастрономического фестиваля «Гроздь», который будет посвящен фермерской продукции (6+). Об этом сообщил министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов во время прямого эфира в Центре управления регионом.

По его словам, на фестивале будет представлена фермерская продукция, местный сыр и отечественные вина. «Планируется, что приедет большое количество представителей именно российских винодельческих компаний со своей продукцией. Можно будет попробовать её, можно будет купить, о ней можно будет побольше узнать, понять, что далеко вперёд уже ушли наши производители», — рассказал министр.

Проведение запланировано на территории «Янтарь-холла», предварительно, 30-31 августа. В программе — фермерская ярмарка, концерт и деловые сессии.