В Светлогорске планируют провести гастрономический фестиваль «Гроздь»

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В Светлогорске в конце августа планируется проведение гастрономического фестиваля «Гроздь», который будет посвящен фермерской продукции (6+). Об этом сообщил министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов во время прямого эфира в Центре управления регионом.

По его словам, на фестивале будет представлена фермерская продукция, местный сыр и отечественные вина. «Планируется, что приедет большое количество представителей именно российских винодельческих компаний со своей продукцией. Можно будет попробовать её, можно будет купить, о ней можно будет побольше узнать, понять, что далеко вперёд уже ушли наши производители», — рассказал министр.

Проведение запланировано на территории «Янтарь-холла», предварительно, 30-31 августа. В программе — фермерская ярмарка, концерт и деловые сессии.

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