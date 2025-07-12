Фестиваль песчаных скульптур в Светлогорске предложили масштабировать (фото)

Фото: Telegram-канал Андрея Ермака

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак побывал на открытии фестиваля песчаных скульптур в Светлогорске (0+). Впечатлённый увиденным чиновник высказал мнение, что в следующем году мероприятие должно стать более масштабным.

«Здорово получилось! Потрясающие работы! Точно нужно будет в следующем году сделать фестиваль более масштабным», — написал Ермак в своём Telegram-канале, прикрепив к сообщению фото на фоне песчаной композиции с морским коньком и жемчужиной.

Тема фестиваля — «Море светлой любви...». Скульптуры расположены напротив санатория «Янтарный берег». Участие в фестивале принимают десять известных скульпторов из России и Белоруссии. Некоторые из них занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Для создания скульптур завезли более 500 тонн песка, специально добытого в карьерах Калининградской области.

Искусство из песка: как проходила подготовка к Фестивалю песчаных скульптур