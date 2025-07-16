В Зеленоградске пройдёт фестиваль «Васильковое лето королевы Луизы»

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В Зеленоградске в городской библиотеке им. Куранова 19 июля состоится фестиваль «Васильковое лето королевы Луизы» (16+). Мероприятие посвящено дню памяти прусской королевы Луизы — бабушки российского императора Александра II. Об этом сообщает муниципальная газета «Волна».

Начало фестиваля запланировано на 12:00. Программу откроет экскурсия по выставке «Между царём и императором — королева Луиза в Восточной Пруссии». Затем вниманию зрителей будет представлена комплексная экспозиция «Образ королевы Луизы в искусстве», включающая предметы из фондов музея Тильзитского мира и частной коллекции. Завершится фестиваль моноспектаклем «Королева», исполненным актрисой Ольгой Румянцевой из Москвы.

Вход на мероприятие свободный.

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