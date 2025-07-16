Средневековый праздник: замок Лабиау анонсировал летний фестиваль

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В Полесске 20 июля пройдёт летний фестиваль «Замок Лабиау» (6+). Анонс размещен в сообществе исторического памятника.

В программе:

— выступление трайбл-проекта Padma tribe;

— средневековый моноспектакль «Констанция Сицилийская» Марион Талиезин;

— исторические танцы от клуба «Бешеная малиновка»;

— средневековая кухня и ярмарка;

— «плюшевая резня» и стрельба из лука;

— интерактивы и мастер-классы;

— настольные игры и приключения от клуба «Тряси костями!»;

— огненное шоу от участников Fahrenheit show group.

«В прошлом году мы организовывали праздник для вас совместно с волонтёрским движением „Хранители руин“, а теперь — уже без грантовой поддержки — отправились в самостоятельное плавание», — отмечают организаторы.

Билеты можно приобрести на входе, стоимость билета — 300 рублей.

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