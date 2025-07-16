Средневековый праздник: замок Лабиау анонсировал летний фестиваль

В Полесске 20 июля пройдёт летний фестиваль «Замок Лабиау» (6+). Анонс размещен в сообществе исторического памятника.
В программе:
— выступление трайбл-проекта Padma tribe;
— средневековый моноспектакль «Констанция Сицилийская» Марион Талиезин;
— исторические танцы от клуба «Бешеная малиновка»;
— средневековая кухня и ярмарка;
— «плюшевая резня» и стрельба из лука;
— интерактивы и мастер-классы;
— настольные игры и приключения от клуба «Тряси костями!»;
— огненное шоу от участников Fahrenheit show group.
«В прошлом году мы организовывали праздник для вас совместно с волонтёрским движением „Хранители руин“, а теперь — уже без грантовой поддержки — отправились в самостоятельное плавание», — отмечают организаторы.
Билеты можно приобрести на входе, стоимость билета — 300 рублей.