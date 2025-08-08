В Калининградской области анонсировали фестиваль колокольного искусства

Афиша фестиваля предоставлена организаторами
Афиша фестиваля предоставлена организаторами

В Калининградской области анонсировали фестиваль колокольного искусства «Звоны над лавой». Он состоится в Знаменске Гвардейского округа с 6 по 7 сентября (6+), сообщили «Новому Калининграду» организаторы мероприятия

6-го числа фестиваль начнётся с мастер-класса по колокольному звону от преподавателей и учеников Международного центра колокольного искусства. Он пройдёт возле звонницы православной церкви иконы Божией Матери «Знамение» на улице Ленина. Во второй половине организаторы обещают лекции и обсуждения, посвящённые истории и культуре колоколов. Эта программа запланирована в конференц-зале Фермы Тюниных на улице Набережной, 2а. 7 сентября фестиваль продолжится ярмаркой и ещё одним мастер-классом по звонарному искусству.

«Традиционный молебен откроет финальную программу праздника, объединяя участников и зрителей перед выступлением звонарей православных приходов Калининградской области и гостей фестиваля, место проведения — территория звонницы православной церкви иконы Божией Матери „Знамение“, пос. Знаменск, ул. Ленина. Выступления звонарей будет чередоваться с выступлениями творческих коллективов, и завершит программу фестиваля концерт Калининградского областного оркестра русских народных инструментов и приглашённых звонарей», — говорится в анонсе.

Фестиваль пройдёт в Калининградской области в третий раз. Первые два состоялись в 2021 и 2023 годах. Вход на мероприятие будет бесплатным.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter