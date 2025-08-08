В Калининградской области анонсировали фестиваль колокольного искусства «Звоны над лавой». Он состоится в Знаменске Гвардейского округа с 6 по 7 сентября (6+), сообщили «Новому Калининграду» организаторы мероприятия

6-го числа фестиваль начнётся с мастер-класса по колокольному звону от преподавателей и учеников Международного центра колокольного искусства. Он пройдёт возле звонницы православной церкви иконы Божией Матери «Знамение» на улице Ленина. Во второй половине организаторы обещают лекции и обсуждения, посвящённые истории и культуре колоколов. Эта программа запланирована в конференц-зале Фермы Тюниных на улице Набережной, 2а. 7 сентября фестиваль продолжится ярмаркой и ещё одним мастер-классом по звонарному искусству.

«Традиционный молебен откроет финальную программу праздника, объединяя участников и зрителей перед выступлением звонарей православных приходов Калининградской области и гостей фестиваля, место проведения — территория звонницы православной церкви иконы Божией Матери „Знамение“, пос. Знаменск, ул. Ленина. Выступления звонарей будет чередоваться с выступлениями творческих коллективов, и завершит программу фестиваля концерт Калининградского областного оркестра русских народных инструментов и приглашённых звонарей», — говорится в анонсе.

Фестиваль пройдёт в Калининградской области в третий раз. Первые два состоялись в 2021 и 2023 годах. Вход на мероприятие будет бесплатным.