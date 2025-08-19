Калининградская «Третьяковка» станет новой площадкой фестиваля «Короче»

Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» (18+), который пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде, расширяет свое присутствие в городе. В этом году, помимо традиционной площадки в кинотеатре «Заря», показы короткого метра в рамках конкурсной программы пройдут также в филиале Третьяковской галереи.

«Впервые за историю фестиваля конкурс короткометражных фильмов будет показан не только на традиционной площадке — кинотеатре „Заря“, которая давно стала символом „Короче“. К ней присоединится новая значимая локация — филиал Третьяковской галереи в Калининграде, недавно открывшаяся и уже ставшая культурным центром региона, — отмечают в пресс-службе фестиваля. — В кинотеатре филиала зрители смогут увидеть всю конкурсную программу короткометражного кино параллельно с „Зарей“ — в современном и высокотехнологичном зале 241 место».Попасть на просмотры можно через регистрацию на сайте . Полнометражная дебютная программа будет идти в Драматическом театре. Кроме того, фестивальные показы пройдут в кинотеатрах КАРО, «Синемапарк» и «Киноленд».