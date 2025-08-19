Калининградская «Третьяковка» станет новой площадкой фестиваля «Короче»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Кино в Калининградской области

Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» (18+), который пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде, расширяет свое присутствие в городе. В этом году, помимо традиционной площадки в кинотеатре «Заря», показы короткого метра в рамках конкурсной программы пройдут также в филиале Третьяковской галереи.

«Впервые за историю фестиваля конкурс короткометражных фильмов будет показан не только на традиционной площадке — кинотеатре „Заря“, которая давно стала символом „Короче“. К ней присоединится новая значимая локация — филиал Третьяковской галереи в Калининграде, недавно открывшаяся и уже ставшая культурным центром региона, — отмечают в пресс-службе фестиваля. — В кинотеатре филиала зрители смогут увидеть всю конкурсную программу короткометражного кино параллельно с „Зарей“ — в современном и высокотехнологичном зале 241 место».
Попасть на просмотры можно через регистрацию на сайте. Полнометражная дебютная программа будет идти в Драматическом театре. Кроме того, фестивальные показы пройдут в кинотеатрах КАРО, «Синемапарк» и «Киноленд».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter