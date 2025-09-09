В Калининградской области пройдёт фестиваль русского языка «Родной, семейный...»

С 17 по 21 сентября в Калининграде, Черняховске и Гвардейске пройдет фестиваль русского языка «Родной, семейный...» (16+). Участники смогут принять участие в лекциях и мастер-классах, посвященных языку и современной культуре. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной научной библиотеки.

«Как находить общий язык? Где встретить единомышленников и близких по духу людей? Как язык помогает нам влюбляться, справляться со сложностями и противостоять невзгодам? Может ли цифровое общение заменить реальное? Разрешается ли взрослым читать детские книги? Что другие языки заимствовали из русского и откуда берутся обычные и оригинальные имена? Обо всем этом и многом другом пойдет речь на фестивале», — следует из анонса.

20 сентября на творческой встрече в Калининградской областной научной библиотеке писательница Анна Матвеева расскажет о своих художественных романах «Каждые сто лет» (16+), «Завидное чувство Веры Стениной» (16+), а также сборнике рассказов «Армастан. Я тебя тоже» (16+). Кроме того, у калининградских читателей будет возможность познакомиться с её книгой о музах художников разных эпох «Картинные девушки» (16+).

Лингвист, старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ Антон Сомин представит две научно-просветительские лекции. Так, научная библиотека приглашает на лекцию «Что в имени тебе моем: имя и имянаречение в русском языке и языках мира». Участники поговорят, как устроены имена и фамилии в разных языках и культурах и откуда они берутся, как разные народы выбирают имя для ребенка и в чем уникальность русской системы имен. В Черняховске Сомин расскажет, какие слова другие языки заимствовали из русского.

Помимо прочего, желающие смогут посетить мастер-класс по цифровой гигиене, арт-медиацию о важных книгах современной русской литературы, чемпионат по лингвистическим играм и квиз «33 вопроса о русском языке», а также публичный диалог с детскими писателями Калининграда и филологический пленэр.

Афиша всех событий фестиваля публикуется на сайте КОНБ. Попасть на любую часть программы могут все желающие, вход будет бесплатным. Зарегистрироваться для участия в квизе командам или отдельным игрокам можно по ссылке.