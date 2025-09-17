Нацпарк «Куршская коса» анонсировал Грибной фестиваль

В национальном парке «Куршская коса» 27 сентября пройдет Грибной фестиваль (6+). В программе запланированы игры, мастер-классы, квест, фотовыставка и т.д. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

В 10:00 на экологической тропе «Королевский бор» начнется экскурсия с элементами квеста. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Начало официальной программы запланировано на 12:00 в Визит-центре. Впервые в этом году можно будет принять участие в модном дефиле «Все дело в шляпке». Каждому, кто продемонстрирует элементы одежды и аксессуары с грибной тематикой, обещают вручить сладкие подарки. В 12:30 откроется научно-популярный лекторий «Чудеса грибного царства» и литературная гостиная для детей «Эти сказочные грибочки».

С 13:10 до 13:55 организаторы проведут викторину «Шляпки, юбочки и ножки», а после — творческие мастер-классы по изготовлению магнитов или брошек из полимерной глины и росписи деревянного мухомора. В 14:30 запланированы эксперименты с грибами в специальной лаборатории. Гости также смогут посетить фотовыставку «Грибосфера Куршской косы», выставку грибов и библиотеку.

«Напоминаем, что гулять и собирать грибы на Куршской косе разрешено только в границах специально выделенных для посещения и отдыха рекреационных участков», — добавляет пресс-служба. Вход на мероприятие свободный.