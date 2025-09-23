В Черняховске пройдёт фестиваль «Тыквенный пир на весь мир»

В п. Каменское Черняховского округа состоится семейный фестиваль «Тыквенный пир на весь мир» (6+). Он пройдёт в субботу, 27 сентября. Об этом сообщили организаторы в своём телеграм-канале.

Гости смогут услышать музыкальные произведения в исполнении хора и барда в замке Заалау, а также узнать, какие блюда из тыквы любили русские писатели и что из неё готовили в Пруссии. Кроме того, организаторы предлагают посмотреть театральный фрагмент из спектакля «Золушка», понаблюдать за танцами коллективов и присоединиться к ним.

«Поучаствуете в тыквенных забавах, конкурсах и развлечениях для всей семьи, — следует из анонса. — Вас ждёт уникальный мастер-класс по приготовлению тыквенного супа-пюре в стиле том-ям с шеф-поваром. И, конечно же, невероятное разнообразие блюд и напитков из тыквы — от завтрака с известным шеф-поваром до ужина при свете фонарей из тыкв».