Третьяковка анонсировала зимний фестиваль фортепианной музыки в Калининграде

В Калининградском филиале Третьяковской галереи с 5 декабря по 6 февраля будет проходить фестиваль фортепианной музыки Pianissimo (12+). Всего запланировано 11 концертов. Билеты уже доступны на официальном сайте музея. Об этом сообщила пресс-служба Третьяковки.

В программу фестиваля вошли яркие представители фортепианной сцены из России, Бразилии, Италии, Сербии, Бельгии, Китая, ЮАР, Южной Кореи. В числе выступающих: Асхад Шогенцуков (Россия), Даниил Харитонов (Россия), Давиде Раналди (Италия), Иван Зец (Сербия), Альфредо ван де Мунт (Бельгия), Абисал Гергиев (Россия), Данил Ростовцев (Россия), Сунмин Ким (Южная Корея), Виктор Круэл (Бразилия), Айзек ван дер Мерве (ЮАР), Тянь Лан (Китай).

«Мы счастливы продолжить сотрудничество с филиалом Третьяковской галереи в Калининграде, которое началось в рамках летнего сезона Pianissimo - 2025. Гармония музыкальных произведений великих композиторов в исполнении молодых пианистов звучит в стенах современного центра культуры исключительно ярко, а берег Балтийского моря только подчёркивает это созвучие» - продюсер и создатель проекта Pianissimo Алексей Городнев.

Проект Pianissimo — это концерты и фестивали, которые призваны познакомить широкую аудиторию с академической музыкой и молодыми пианистами в редких и красивых локациях. Новой такой локацией проекта стал филиал Третьяковской галереи в Калининграде.

