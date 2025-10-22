Показы и дискуссии: в Калининграде пройдет кинофестиваль «Движение по вертикали»

Изображение: кинокомиссия Калининградской области
Изображение: кинокомиссия Калининградской области
Все новости по теме: Культура

С 5 по 7 ноября в Калининграде пройдет III этап кинофестиваля «Движение по вертикали» (16+), памяти режиссера и общественного деятеля Станислава Говорухина. Мероприятие организовано с целью сохранения и представления творческого наследия мастера в преддверии его 90-летия. Об этом сообщает региональная кинокомиссия.

Мероприятие направлено на учеников старших классов, студентов творческих вузов и школ кинематографии, а также на молодежь и тех, кто стремится повысить свои компетенции и получить практические знания в сфере художественного творчества и киноиндустрии. В рамках фестиваля запланированы показы фильмов, творческие встречи и мастер-классы, направленные на развитие профессиональных навыков и раскрытие творческого потенциала участников.

Станислав Говорухин известен по таким работам, как «Место встречи изменить нельзя» (12+), «Десять негритят» (12+), «Ворошиловский стрелок» (18+), «В поисках капитана Гранта» (12+) и др. «Станислав Говорухин — ключевая фигура отечественного кинематографа, режиссёр, чьи фильмы стали частью нашего культурного кода. Он умел говорить с нами на языке правды, поднимая важные вопросы и заставляя задуматься о вечных ценностях. Проведение кинофестиваля, посвящённого его памяти, — это не просто дань уважения выдающемуся мастеру, но и необходимая возможность для нового поколения зрителей открыть для себя его творчество. Особенно ценно, что на фестиваль приедут ведущие исследователи жизни и творчества Говорухина. Уверен, их выступления и дискуссии позволят нам глубже понять вклад режиссёра в кинематограф и сохранить его наследие для будущих поколений. На мой взгляд, такие мероприятия способствуют развитию критического мышления и формированию духовно богатой личности», — прокомментировал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Основной площадкой мероприятий станет кинотеатр «Заря». С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter