Показы и дискуссии: в Калининграде пройдет кинофестиваль «Движение по вертикали»

С 5 по 7 ноября в Калининграде пройдет III этап кинофестиваля «Движение по вертикали» (16+), памяти режиссера и общественного деятеля Станислава Говорухина. Мероприятие организовано с целью сохранения и представления творческого наследия мастера в преддверии его 90-летия. Об этом сообщает региональная кинокомиссия.

Мероприятие направлено на учеников старших классов, студентов творческих вузов и школ кинематографии, а также на молодежь и тех, кто стремится повысить свои компетенции и получить практические знания в сфере художественного творчества и киноиндустрии. В рамках фестиваля запланированы показы фильмов, творческие встречи и мастер-классы, направленные на развитие профессиональных навыков и раскрытие творческого потенциала участников.

Станислав Говорухин известен по таким работам, как «Место встречи изменить нельзя» (12+), «Десять негритят» (12+), «Ворошиловский стрелок» (18+), «В поисках капитана Гранта» (12+) и др. «Станислав Говорухин — ключевая фигура отечественного кинематографа, режиссёр, чьи фильмы стали частью нашего культурного кода. Он умел говорить с нами на языке правды, поднимая важные вопросы и заставляя задуматься о вечных ценностях. Проведение кинофестиваля, посвящённого его памяти, — это не просто дань уважения выдающемуся мастеру, но и необходимая возможность для нового поколения зрителей открыть для себя его творчество. Особенно ценно, что на фестиваль приедут ведущие исследователи жизни и творчества Говорухина. Уверен, их выступления и дискуссии позволят нам глубже понять вклад режиссёра в кинематограф и сохранить его наследие для будущих поколений. На мой взгляд, такие мероприятия способствуют развитию критического мышления и формированию духовно богатой личности», — прокомментировал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Основной площадкой мероприятий станет кинотеатр «Заря». С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!