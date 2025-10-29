Вечерка, веломаршрут и чаепитие: в Калининградской области пройдет «Ночь искусств»

В рамках празднования Дня народного единства 3 и 4 ноября в Калининградской области пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» (6+). Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и дома культуры проведут более 50 тематических мероприятий. Информация об этом размещена на сайте минкульттуризма.

Музей янтаря подготовил игровой маршрут «Бел-горюч камень», лекцию «Янтарные кресты и перстни Средневековой Руси в музейных коллекциях», познавательно-игровое занятие «Сказки из янтарного сундучка», а также мастер-классы и экскурсионные сеансы. Веломаршрут «Культурное наследие» пройдет 3 и 4 ноября по местам города, раскрывающим тему нематериального наследия разных народов: орнаментам на зданиях, мозаике и изобразительному искусству в городском пространстве.

В Историко-художественном музее планируются презентация видеоальманаха по мотивам романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, чтение стихов, попурри из советских песен «Не повторяется такое никогда» и встреча-путешествие с детским писателем «По сказочным тропам».

Сотрудники Музея изобразительных искусств проведут эксклюзивную экскурсию по зданию. Кроме того, в учреждении предлагают посмотреть фильм о выставке «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» и посетить лекцию «Голос камня и бронзы, или о чем говорят скульптуры».

В городской библиотеке Пионерского пройдут чаепитие «Чайные традиции России» и мастер-классы по созданию книжки-малышки, браслета дружбы и значка в виде матрешки.

Ладушкинский центр культуры, досуга и спорта предлагает присоединиться к молодежной вечерки «Россиюшка моя». «„Молодежная вечерка“ — это веселый и познавательный вечер, где участники погружаются в атмосферу народных традиций. Ведущие организуют народные игры и конкурсы, которые помогут участникам лучше узнать друг друга и весело провести время. Также будет дегустация традиционных угощений. На вечерке можно попробовать блюда традиционной кухни, такие как блины и пироги», — следует из анонса.

