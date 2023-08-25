Забыть, что происходит вокруг: «Балтийские сезоны» открылись спектаклем со Светланой Немоляевой (фото)

В Калининграде 24 августа открылся фестиваль искусств «Балтийские сезоны». На сцене Драмтеатра представили комедию Московского театра им. Маяковского «Бешеные деньги» (16+) со Светланой Немоляевой в одной из ключевых ролей.

«Большая часть героев спектакля — представители разорившегося московского дворянства: они еще ездят в экипажах, пьют шампанское, держат слуг, но всё это в долг, — говорится в описании постановки. — Тогда как зарождающиеся буржуа, наоборот, думают о том, „как бы из бюджета не выйти“. Все они живут в то время, когда происходят внезапные разорения и возвышения, рождаются неожиданные источники доходов, когда торгуют всем, даже красотой».

В программе «Балтийских сезонов» этого года — ещё один спектакль Театра Маяковского — «Русский роман» (16+), получивший пять «Золотых масок». Студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача покажет постановку «Игроки» (16+) по комедии Николая Гоголя и спектакль «Старуха» (18+) по произведениям Даниила Хармса. А Театр Ленсовета — четырёхчасовую драму «Бесы» (16+) по роману Федора Достоевского и «Мёртвые души» (16+) по одноимённой поэме и другим текстам Николая Гоголя.

«В прошлом году после „Балтийских сезонов“ мы разговаривали с [организатором фестиваля] „Росконцертом“ и обсуждали, как сделать так, чтобы они стали немного шире, — рассказал на пресс-конференции художественный руководитель Драмтеатра Александр Федоренко. — Последние два года приезжал один театр с двумя спектаклями. И в этом смысле хочется сказать большое спасибо, что мы были услышаны, что всё-таки нужно вернуться к тому, что было раньше, чтобы приезжали несколько театров».

По его словам, сейчас не каждый театр готов привозить спектакли в Калининградскую область в связи с усложнившейся логистикой. «Это вынимание репертуара на какой-то большой период», — пояснил Александр Федоренко. Также он добавил, что сцена Калининградского драмтеатра «несоразмерна с ведущими площадками театров страны», поэтому гастрольные спектакли приходится выбирать из тех, что можно адаптировать к местной сцене.

Художественный руководитель Театра Маяковского Егор Перегудов обратил внимание, что сегодня у российских театров существуют сложности с получением авторских прав на зарубежную драматургию. «Мы с этим столкнулись во многом. Сейчас в этом отношении на российской сцене сложно поставить зарубежную современную историю. Современные драматурги тоже в силу разных причин... Значит, с кем-то имеет смысл работать или можно работать, с кем-то — нет. А процентное отношение классики на сцене не меняется, зритель все равно идет на классику в основном», — говорит режиссёр.

Сейчас, считает Егор Перегудов, «надо стараться заниматься живым театром, который волнует зрителя и отражает те вопросы, на которые у нас сейчас нет ответов». «Либо, что тоже путь, погружает нас в другую реальность, позволяя на три-четыре часа забыть о том, что происходит вокруг — такие розовые очки, прививка счастья, инъекция. Я считаю, в данный момент эта задача у театра тоже есть», — отметил худрук Театра Маяковского.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград