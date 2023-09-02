Его собачье дело: в Южном парке прошёл фестиваль хаски (фото)

В Южном парке 2 сентября устроили фестиваль «Хаски фест». Из названия очевидно, что главные его участники — собаки породы хаски, но отнюдь не единственные. В разномастной шерстяной толпе можно было разглядеть австралийских овчарок, колли, такс, спаниелей, лабрадоров, чихуахуа и псов с трудноопределяемым генеалогическим древом. Дети и взрослые участвовали в забегах и заездах — кто-то бежал на своих двоих, кто-то запрягал собак в велосипед или трёхколёсный карт. Также псы продемонстрировали свои навыки в прохождении полосы препятствий: под вздохи умиления старательно прыгали через барьеры, проползали через туннели и ходили «змейкой» сквозь столбики. За происходящим повезло наблюдать фотокорреспонденту «Нового Калининграда» Юлии Власовой.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград