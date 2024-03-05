Шеф решил навести справки: почему в Калининграде отменили книжный фестиваль «МАРТ»

С 8 по 10 марта в Калининграде должен был пройти книжный фестиваль «МАРТ» (6+), однако за неделю до события организаторы сообщили о его вынужденной отмене — пространство «Заря» в одностороннем порядке разорвало договор об аренде, сославшись на «форс-мажорные обстоятельства». «Новый Калининград» рассказывает, что возмутило «блюстителей морали» в «МАРТе» и как на это отреагировали местные власти.



В административном порядке

Программу фестиваля «МАРТ» до сих пор можно найти на сайте издательства «Поляндрия»: лекции литературоведов, дискуссии о современной прозе, встречи с писателями, кинопоказы, творческие мастер-классы для детей, книжная ярмарка и несколько театральных постановок. Так, главный редактор журнала «Прочтение» Полина Бояркина и книжный обозреватель «Правил жизни» Максим Мамлыга должны были поговорить о том, что волнует современных писателей и как это влияет на их творчество. Писательница Ольга Птицева — представить антиутопию «Двести третий день зимы» (18+). Переводчица сказок Ирина Лейк — рассказать, как строить сюжет детской книги, а автор Youtube-канала «Солодников» Николай Солодников вместе с литераторами Марией Нырковой и Светланой Олонцевой — обсудить «путешествия по России и вглубь себя», которые нашли отражение в прозе.

«МАРТ» планировалось провести сразу на трех площадках: в пространстве «Заря» должны были пройти масштабные события вроде основных дискуссий и концерта Варвары Визбор, в «Сигнале» и «Феминитиве» — более камерные. Однако утром 2 марта организаторы объявили об отмене фестиваля. «Это решение прилетело к нам вчера, 1 марта, в административном порядке и абсолютно безапелляционно. Искать ответ на вопрос „почему?“ и осмыслять современную действительность мы не будем», — написали они в телеграм-канале фестиваля, прикрепив скан письма индивидуальной предпринимательницы Вероники Марьиной (согласно ЕГРЮЛ, она является генеральным директором ООО «Примавера» — собственника здания бывшего кинотеатра), в котором сообщалось об одностороннем отказе от исполнения договора по аренде помещений «в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств».

В «Заре» не стали уточнять подробности форс-мажора. «Мы всё в письме пояснили, больше никаких комментариев не даём», — заявили представители комплекса «Новому Калининграду». Организаторов фестиваля также оставили без объяснений. «Мы очень ждем официальных документов и ответ, какие форс-мажорные обстоятельства наступили так задолго до планируемого события, что повлияли на отказ от договоренности», — рассказал «Новому Калининграду» генеральный директор издательства «Поляндрии Ноу Эйдж» Олег Филиппов.





«Заря» была основной площадкой фестиваля, поэтому «МАРТ» пришлось отменить. «У фестиваля был свой концепт, и он был цельным только в таком виде — со спектаклями, концертом Варвары Визбор, мероприятиями, на которые в итоге было зарегистрировано больше 4000 человек, — отметил Олег Филиппов. — Это было так, словно у тебя отняли мечту, — удар под дых от наших партнеров из „Зари“, которые (так и непонятно до сих пор по каким причинам) отказали нам в аренде площадки. Мы долго предвкушали этот праздник, визуализировали фестиваль, и нам было очень важно, чтобы он стал таким цельным и наполненным, как задумывался, без полумер».

Представители «Сигнала» и «Феминитива» утверждают, что накануне отмены фестиваля с ними в социальных сетях связывалась помощница регионального министра по культуре и туризму и просила предоставить контакты арендодателей («Новый Калининград» ознакомился со скриншотами переписки). «Она написала под предлогом, что они якобы готовят какое-то мероприятие, и они хотят поговорить с собственниками, — сообщила „Новому Калининграду“ основательница „Феминитива“ Дарья Яковлева. — Собственник сильно напрягся, спросил меня, почему это все, откуда у них этот интерес. Пока никаких претензий нам не выставляли на этот счет».

В минкульттуризма информацию о контактах с арендодателями «Сигнала» и «Феминитива» не стали ни подтверждать, ни опровергать, отметив, что даже если представители ведомства и связывались с собственниками помещений, то «это никак не связано с отменой фестиваля» и «скорее всего касается текущей работы».

Это дурной сон?

Незадолго до отмены «МАРТа» в социальных сетях появились несколько призывов калининградских общественников обратить внимание властей на событие. «„Год порно“ в Год Семьи. Это дурной сон или в самом деле? Минкультуризма, вы вообще в курсе, что происходит с этим типа книжным фестивалем Март? <...> — писала на своей странице „Вконтакте“ сотрудница КГТУ Наталья Меднис (орфография и пунктуация сохранены). — „Год порно“ (18+) — это название книги. Содержание погуглите, автор приедет. рекламировать западных авторов для подростков. Пресловутую Анну Вольтц с ее страстью к педофилии, буллингу, трансвестизму и других. Фильм французский нам покажут... Господин Ермак (министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак — прим. „Нового Калининграда“) как-то заявил, что минкультуризма путают с сумасшедшим домом. Не путают, как оказалось. Это у нас Выборы Президента в марте, а у наших руководителей культуры своя жизнь идет и в своей реальности. Политбравада „лозунги для бедных, а мы что хотим, то и делаем“».

«Это все либерастическое г...но, которое к нам прорвалось, потому что в Москве гайки завинтили канализационные», — дополнила свое высказывание Наталья Меднис (орфография и пунктуация также сохранены). Ещё одного блогера смутило участие в фестивале Николая Солодникова. «Одним из спикеров феста является никто иной, как Николай Солодников. Да, который автор ютуб-канала „Ещенепознер“, а еще муж Екатерины Гордеевой*, иноагента, автора ютуб-канала „Скажи Гордеевой“», — писал он «Вконтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Нового Калининграда»).

Пользователь «Вконтакте» Михаил Куршев на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова просил изучить программу «МАРТа», поскольку у него возникло ощущение, что «минкульттуризма идет не в ногу с политикой государства». «Займемся», — лаконично ответил глава региона.





Каждый светлый поступок рождает свет



Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков уверяет, что губернатор всего лишь хотел уточнить информацию о «МАРТе». «Шеф решил навести справки по волнующей отдельных граждан ситуации. По поводу самого фестиваля — это же частная инициатива. Мы им ничего не запрещали, никаких препятствий не чинили. Насколько я знаю по информации нашего минкульта, который так или иначе с ними взаимодействует, они просто не смогли собрать необходимое количество участников [спикеров] этого фестиваля и решили сами его не проводить», — заявил «Новому Калининграду» Дмитрий Лысков.

В областном министерстве по культуре и туризму сообщили, ничего не знают о причинах отмены «МАРТа», поскольку фестиваль был частной инициативой и в его организации ведомство не участвовало.

Претензии общественников в адрес фестиваля генеральный директор издательства «Поляндрия Ноу Эйдж» Олег Филиппов считает необоснованными. «Книга, по нашему мнению, не может оказывать деструктивное влияние. Это делают другие вещи, о которых подростки не могут поговорить с родителями. Потому подростковая литература способна стать посредником между младшим и старшим поколениями в вопросах, которых дети боятся или не хотят их задавать родителям, — заявил он „Новому Калининграду“. — Обо всех ужасах, вредностях и тому подобном любой ребенок с легкостью узнает от сверстников или из интернета, для этого не нужны книги, а вот как справляться с тем, что происходит внутри тебя, как относиться к тому, что тебя в этот период взросления как будто не понимают родители, как помочь друзьям в трудных ситуациях, как пережить личное горе или просто небольшую обиду — обо всем этом расскажут книги. <...> Книги не обладают магической силой — они не решают проблемы, не способны изменить реальность или превратить злодея в героя. Но они могут облегчить переживания, показать, что ты не один, могут помочь выстроить мостик доверия с теми, кто рядом с тобой».

По словам Олега Филиппова, издательство понесет значительные финансовые убытки из-за отмены «МАРТа». «Фестиваль не был для нас бизнес-проектом, мы не ждали возврата инвестиций, и, нечего и говорить, как обидно, что все оказалось напрасно, — заявил руководитель „Поляндрии Ноу Эйдж“. — Пусть это останется на совести тех людей, кто в этом повинен. Я верю в бумеранг жизни, и каждый светлый поступок рождает свет, а каждый темный — тьму».

В телеграм-канале фестиваля организаторы уже сообщили, что все равно намерены провести «МАРТ»: «Сейчас подышим и будем искать новый город».

*Катерина Гордеева признана иноагентом Минюстом РФ

Текст: Алина Белянина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград