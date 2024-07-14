Марафон мировых хитов: в Калининграде прошёл рок-фестиваль с трибьют-шоу (фото)

13 июля на парковке стадиона «Ростех Арена» собрались поклонники Red Hot Chili Peppers, Scorpions, Queen, Nirvana и Metallica. Меломанов объединил рок-фестиваль LAL Rock Fest. Послушать вечные хиты супер-популярных групп в исполнении местных музыкантов многие калининградцы пришли целыми семьями. Дети не отставали от родителей, поддерживая исполнителей у сцены.



Вход на мероприятие был бесплатный. Один из партнёров фестиваля — благотворительный центр «Верю в чудо»- организовал сбор средств на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями, а также строительство первого детского хосписа «Дом Фрупполо», которое ведётся на ул. Дмитрия Донского. Свой вклад можно было внести, приобретая мерч и сувениры благотворительного центра.

Трибьют-шоу продлилось целых шесть часов. Поклонников не распугал даже начавшийся дождь. На вечерней части рок-марафона — выступлении Васи Меркьюри с группой Black Bulls и Yalta Band побывала корреспондент «Нового Калининграда».

Текст и фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»