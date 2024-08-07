Горвласти: организаторы K!nRock'а не один месяц уклоняются от его согласования

Власти Калининграда сообщили, что организаторы фестиваля K!nRock (12+) официально не уведомили мэрию о переносе мероприятия с августа на сентябрь. Более того, как уточнили в горадминистрации, «Калининградская рок-ассоциации», вступающая в роли оргкомитета 30-го фестиваля K!nRock, и ее президент Андрей Феоктистов не первый месяц уклоняются от согласования мероприятия.



Заявление от организаторов на проведение фестиваля, как уверяет пресс-служба мэрии Калининграда, поступило еще 17 мая этого года. Ответ, в котором содержался перечень условий, им был направлен 21 мая. Представители администрации пояснили, что при выполнении всех перечисленных условий к 1 августа фестиваль будет считаться согласованным.

«При согласовании массовых мероприятий администрация руководствуется установленным федеральным законодательством перечнем вопросов местного значения, относящихся к полномочиям городского округа, — пояснили „Новому Калининграду“ в официальном ответе представители мэрии. — Проведение массовых мероприятий на территории общего пользования городского округа „Город Калининград“, может быть согласовано Администрацией только при условии комплексного решения организатором массового мероприятия вопросов обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей массового мероприятия, иных граждан, находящихся на территории, прилегающей к месту проведения массового мероприятия».

В течение 75 дней организаторы фестиваля должны были успеть:

— согласовать с правоохранительными органами схему места проведения фестиваля в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272;

— с управлением Роспотребнадзора по Калининградской области согласовать проектные решения организации места проведения фестиваля в целях обеспечения защиты жилых районов от производимого шума;

— в УМВД России по Калининградской области утвердить план обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей фестиваля;

— с УГИБДД УМВД России по Калининградской области согласовать вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на участке городской улично-дорожной сети, прилегающей к месту проведения фестиваля;

— согласовать с УГИБДД временную схему организации дорожного движения с указанием мест стоянки автомобилей, маршрутов движения транспорта, обслуживающего мероприятие, ограничительных дорожных знаков;

— подготовить и направить в региональное управление Роспотребнадзора список предпринимателей, привлеченных для организации торговли на фестивале.

Кроме того, как уточнили в мэрии, в обязанности организатора фестиваля входило заключение договоров со специализированными организациями по технической оснащенности, охране общественного порядка, медицинскому сопровождению, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности и т.д.

«Выполнение вышеперечисленных условий должно осуществляться за счет заинтересованного лица — организатора фестиваля, которым является заявитель, поскольку выбранное им место проведения массового мероприятия не является местом, специально предназначенным или целенаправленно приспособленным для проведения массовых мероприятий, — уточнили в мэрии. — Безусловные обязательства администрации подготовить и предоставить заявителю выбранное им место для проведения фестиваля отсутствуют».

За весь указанный выше период, как заявили в пресс-службе, заявитель не выполнил ни одного из условий. По крайней мере, копий договора о временном санитарном содержании места проведения фестиваля и иных документов в мэрию не поступало.

«Приглашение к участию в фестивале каких-либо коллективных и индивидуальных участников, предпринимателей и коммерческих организаций до согласования с администрацией его проведения относится к исключительной ответственности и рискам организатора фестиваля, таким образом, администрация не отвечает по обязательствам заявителя», — заключили в горадминистрации, добавив, что в мэрию «регулярно поступают перенаправленные из различных органов государственной власти обращения заявителя, свидетельствующие о том, что он уклоняется от исполнения условий, при выполнении которых проведение фестиваля будет считаться согласованным».

Напомним, что ранее оргкомитет фестиваля K!nRock (12+) принял решение перенести даты его проведения c 8-11 августа на 13-15 сентября. В качестве причины его председатель Андрей Феоктистов назвал «махновщину» городских властей, заявив, что глава администрации «управляет городом не по законам, а по своим предположительным решениям, которые ставит выше законов».

Текст: Иван Марков, фото: Денис Туголуков / Новый Калининград