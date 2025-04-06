Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото)

В воскресенье, 6 апреля, на территории форта № 1 «Штайн» в Калининграде состоялся военно-исторический фестиваль «Штурм Кёнигсберга». Столь массовая военно-историческая реконструкция, которая приурочена к 80-летию штурма Кёнигсберга, прошла здесь впервые. Организовало фестиваль региональное отделение общероссийского общественного движения «Росрекон».

В октябре 2024 года представители «Росрекона» подавали заявку в Фонд президентских грантов, чтобы организовать реконструкцию по направлению «Сохранение исторической памяти». Став победителями конкурса, организаторы получили грант в размере 556 437 рублей.

«Я дополнительно вношу собственные средства, — сообщал „Новому Калининграду“ предприниматель Леонид Гаранин, являющийся соорганизатором мероприятия, — я также привлекаю финансирование от партнёров и спонсоров. Организаторы решили объединить усилия, чтобы создать масштабное событие».

На «поле боя» побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»