Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото)

Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото) Огонь артиллерии, взрывы и пламя: как прошёл фестиваль «Штурм Кёнигсберга» (фото)
Все новости по теме: Память

В воскресенье, 6 апреля, на территории форта № 1 «Штайн» в Калининграде состоялся военно-исторический фестиваль «Штурм Кёнигсберга». Столь массовая военно-историческая реконструкция, которая приурочена к 80-летию штурма Кёнигсберга, прошла здесь впервые. Организовало фестиваль региональное отделение общероссийского общественного движения «Росрекон».

В октябре 2024 года представители «Росрекона» подавали заявку в Фонд президентских грантов, чтобы организовать реконструкцию по направлению «Сохранение исторической памяти». Став победителями конкурса, организаторы получили грант в размере 556 437 рублей.

«Я дополнительно вношу собственные средства, — сообщал „Новому Калининграду“ предприниматель Леонид Гаранин, являющийся соорганизатором мероприятия, — я также привлекаю финансирование от партнёров и спонсоров. Организаторы решили объединить усилия, чтобы создать масштабное событие».

На «поле боя» побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter