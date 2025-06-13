Первый юбилейный: как в Калининграде открывали фестиваль «Кантата» (фото)

Фестиваль классической музыки «Кантата» (12+) отмечает в Калининграде свой первый юбилей. Пятый фестиваль на этот раз вырос до федерального уровня и раскинулся на 12 регионов страны. Однако одно остаётся неизменным — церемония открытия у стен Кафедрального собора на острове Канта. Старт событию дал сводный оркестр из музыкантов Калининградского симфонического оркестра и симфонического оркестра Мариинского театра, которым дирижировал Кристиан Кнапп. Организаторы уже успели окрестить её «торжеством эстетики».

Напомним, что концертная программа фестиваля в Калининградской области распределена на четыре дня. 13 июня в 14:00 ценителей духовной музыки ожидают концерт духовной музыки проведут в Калининградской областной филармонии (6+), а в 19:00 в имении Лангендорф будут исполнены «Фортепианные квартеты Шумана и Брамса» (6+). 14 июня концерты пройдут в замке Тапиау (6+) города Гвардейска и кирхе Патерсвальде (12+) посёлка Большая Поляна. Закрывающий гала-концерт состоится на открытой площадке перед замком Тапиау 15 июня в 20:00 (12+).

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»