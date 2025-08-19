Время, детские мечты и бесконечный одуванчик: как прошёл фестиваль «Море внутри»

В Светлогорске состоялся двухдневный VI фестиваль современного искусства «Море внутри». В минувшие выходные спуск к Солнечным часам и променад стали главными локациями для выставочных работ, объединённых темой «Время».



«Движение», «Лес», «Космос» и «Человек» — такими были лейтмотивы предыдущих лет. На этот раз организаторы предложили творцам поразмышлять на тему времени и показать, на что люди его тратят. Свои мысли участники выразили посредством картин, скульптур, мозаик, стихотворений, танцев, песен и даже костюмов. В 2025 году в фестивале «Море внутри» приняли участие жители из семи стран и более 50 городов. На нём побывал и корреспондент «Нового Калининграда».





У спуска к морю на лестнице гостей встречает инсталляция «Время выбирать» калининградки Оксаны Женжуренко. «У этой работы есть ручка, благодаря которой девушка в середине может вращаться на 360 градусов. Таким образом автор передала цикличность времени. Но каждый из нас может сам покрутить эту ручку, как и выбрать свой жизненный путь. В описании автор отмечает, что главное — это быть услышанным собой», — рассказывает в рамках благотворительной экскурсии одна из организаторов проекта Виктория Козлова.

Следом — масштабная инсталляция «Портал» от Аделя Халиуллина из Казани. Его работа внешне напоминает двухметровые оранжевые часы. Каждый может пройти сквозь них. После такого своеобразного путешествия во времени оказываемся у арт-объекта «Древо жизни» — с белых веток свисают искусственные человеческие головы.

«Моя работа — размышления о вечном круговороте бытия. Древо жизни символизирует высшие силы, дарующие нам существование. Каждому отмерен свой срок, свой путь. Мы проживаем жизнь по-разному: одни — ярко и страстно, другие — тихо и созерцательно... Мир — это бесконечное множество воплощений, и у каждого из них своё время», — делится смыслом проекта Айнура Насибулина из Светлогорска.

Специалисты готовятся к проведению мастер-классов. В программе — создание шляп, изготовление мозаик, рисование на ткани и многое другое. Желающих мастерить немало, поэтому уже к обеду свободных мест для регистрации не остается.

Одна из организаторов Александра Рославцева приехала на фестиваль не только со своими учениками из ДШИ Багратионовска, но и со всей семьёй. Все они принимают участие в выставке или организации мероприятия. Александра рассказывает, что на мастер-классах они будут делать «волшебные шляпки и магнитики с акриловыми рисунками». «Я предлагаю свою концепцию, конечно, связанную с временем. Но мы не будем загонять участников в рамки и дадим свободу творчества», — говорит она.





Проходим мимо яркой инсталляции «В стремлении накопить». 17-летняя Элеонора Ларичева смастерила свинью-копилку, будто летящую по светлогорской лестнице вслед за тележкой с деньгами. Несмотря на ироничный внешний вид работы, автор предупреждает, что трата времени на накопления может привести не только к богатству, но и к разрушениям: «Уже не первый год сохраняется тренд на „успешный успех“, марафоны о том, как перейти из точки „А“ в точку „Б“, как заработать миллиард за месяц. Всё чаще люди умирают от переработок, всё реже семья видит своих загруженных работой домочадцев. Деньги, несомненно, нужны всем и всегда — это одно из условий счастливой жизни, но часто это условие становится единственной сферой деятельности, а здоровье, семья, отдых и друзья забрасываются в дальний ящик, что приводит к расколу отношений. Так и свинья-копилка, летящая вниз с лестницы за заветными бумажками, вот-вот может разбиться». Чтобы сделать фотографию рядом с магазинной тележкой, набитой бумажными купюрами, нужно отстоять настоящую очередь. Особое внимание арт-объект вызывает у детей и молодежи.

Чуть ниже мы видим работу «Девочка с одуванчиками». Её автор — организатор фестиваля и куратор предыдущих инсталляций Серафима Москаева. «Я преподаватель и настоящий фанат современного искусства. Сейчас новая эра, когда творчество доступно. Художники живут здесь и сейчас, им надо как-то жить, зарабатывать, поэтому лучший комплимент для них — это приобретение картины. Не стесняйтесь, держите в своих квартирах искусство, пусть оно вас окружает, наполняет новыми эмоциями», — призывает Серафима.

Художница рассказывает о концепции своей работы, которая заключается в том, что каждая пушинка, которую мы сдуваем, рождает еще один новый бесконечный одуванчик. «Семя добра и всего того, что мы закладываем в наше дуновение. Лепила я этот образ со своей племянницы. Ставила её в позу, давала в руки лопату и лепила. А кеды на ней мои, я ходила в них ещё на первом фестивале „Море внутри“», — говорит она.

Ступеньки постепенно заканчиваются, и мы оказываемся на променаде. Вдоль моря более 50 художников из разных городов создают свои конкурсные работы. Ближе к лестнице расположены двухметровые холсты для взрослых участников, а чуть дальше в ряд выставлены мольберты для юных художников.

Надежда Карьи из Вологды узнала о фестивале случайно в интернете. Подала заявку, нарисовала эскиз и прошла отбор. В своей картине она затрагивает тему детской мечты: в центре изображён ребёнок, который смотрит на своё отражение в луже и видит космонавта. Рядом останавливаются и вздыхают от восхищения люди. «С одной стороны, это картина про то, как важно мечтать, и главное, чтобы мечты не забывались. С другой — если картину перевернуть на 180 градусов, то получается, как будто бы космонавт смотрит на себя из прошлого. И можно сказать, что эта картина задаёт вопрос зрителям «А сбылись ли ваши детские мечты?», — говорит Надежда.

Взрослые художники готовят свои картины не только к конкурсу, но и к благотворительному аукциону. Идём вдоль променада и встречаем юных участников фестиваля. Они рисуют для предстоящей выставки. Некоторые работы уже привлекают коллекционеров и продаются за сотни тысяч рублей.

«Я проводила исследование, какая тема чаще всего вдохновляет художников, — рассказывает арт-директор фестиваля Юлия Сорочан. — Хотелось взять такую тему, которая была бы им интересна. Я сама очень её люблю и считаю, что здесь можно много всего изобразить. Здесь можно помечтать, поностальгировать, подумать о разных состояниях времени».

По её словам, с каждым годом фестиваль всё масштабнее. В одном из международных проектов приняли участие 96 человек, в том числе из Португалии и Египта. «Следующий год — юбилей Калининградской области. Мы все это знаем и любим наш город, нашу родину. Эту любовь мы бы хотели отразить в своем творчестве, поэтому тема следующего фестиваля — „Мой город“. Художникам я предложу нарисовать уголок их души. Я бы хотела, чтобы они передали именно любимое место или состояние, которое их наполняет и вдохновляет. Что-то, что, наверное, позволяет чувствовать себя как дома».

Текст, фото: Евгения Лазарева