Органистка из Нигерии и десант из Кореи: чем удивил конкурс им. М. Таривердиева

В Калининграде стартовал XIV Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева (0+). С 3 по 8 сентября пройдут финал и полуфинал. Состязания музыкантов (если можно так выразиться) состоятся в Кафедральном соборе и Калининградской областной филармонии. Участие в заключительном этапе конкурса принимают 21 органист из России, Италии, Германии, Кореи, Беларуси, ЮАР.



Первый тур конкурса прошёл в четыре этапа: в Нью-Хейвене (Коннектикут/США) — онлайн, Гамбурге (Германия) — онлайн, Москве и Сеуле (Республика Корея) — в живую. По словам председателя жюри — профессора Высшей музыкальной школы в Лозанне по органной импровизации, титулярного органиста аббатства Сент-Морис Томаса Кинца (Франция — Швейцария), важно не соревнование само по себе, а культурный аспект, та музыка, которая звучит.





Томас Кинц



«Мне очень нравится репертуар, который, помимо музыки Микаэла Таривердиева, включает в себя произведения Баха, других великих, в том числе французских композиторов», — отметил он.



По словам арт-директора конкурса и художественного руководителя Кафедрального собора в Калининграде Веры Таривердиевой, этот конкурс отличается от предыдущих тем, что значительно расширилась его география. Впервые первый тур проходил в столице Южной Кореи — Сеуле. Среди участников много корейцев — семь человек. Больше соискателей только из России — одиннадцать. Есть представитель Кореи и в составе жюри. Это профессор по классу органа в Сеульском теологическом университете Джисунг Ким, который, собственно, и выступил с инициативой провести первый тур конкурса в Сеуле.

В беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» господин Ким рассказал, что органная культура в Южной Корее очень молода, ей всего лишь несколько десятилетий. Однако сегодня в этой стране уже 280 органов.





Джисунг Ким



«Все они являются современными, исторических органов у нас нет ни одного, — уточнил он. — Поэтому наши студенты стали ездить по разным странам, включая Россию и Европу, чтобы там знакомиться с более старой органной культурой, которая в Южной Корее отсутствует».



Процесс, как видно, идет весьма успешно. «У корейцев есть такая черта в характере — большое старание, — улыбается господин Джисунг Ким. — Мы должны учиться, становиться лучше». Сейчас, по его словам, в Корее в шести органных школах работает примерно десяток профессоров, которые обучают органной музыке около сотни студентов.

На вопрос, существует ли специфическая корейская манера исполнения органных произведений, профессор Джисунг Ким ответил: «Орган представляет собой целый оркестр, то, как звучит музыка, зависит от самого исполнителя. Национальная культура тут не играет никакого значения. Будь она южнокорейская или европейская».

Джисунг Ким давно, с 1994 года, выступает в Европе. «Органный мир очень мал — пожимает плечами он. — Если вы знаете одного человека, который играет на органе, то через четвертое рукопожатие вы можете оказаться в любой точке мира. Стоит ли удивляться тому, что я оказался здесь?» Об этом Джисунг Ким, впрочем, ни капли не жалеет.

«Вчера мне выпала честь послушать орган в Кафедральном соборе, у него есть собственный характер, некая, отличающая его от других органов мощь. Наши участники конкурса смогли с его помощью изобразить всю палитру эмоций!» — заметил Джисунг Ким.

Говоря о возможных победителях, он отметил, что все участники конкурса талантливы и хорошо подготовлены. «Конечно, я был бы рад, если бы победил представитель Южной Кореи, но никаких любимчиков у меня нет», — заверил он.





Прешес Омасалева



Стоит отметить, что удивила на этом конкурсе не только Южная Корея, но и, например, Нигерия. На отборочный тур приехала представитель этой страны Прешес Омасалева.

В полуфинал она не вышла, но, как пояснила пресс-секретарь конкурса Варвара Трофимова, Вера Таривердиева решила все же пригласить её в Калининград, «потому что участники должны развиваться и совершенствоваться».

В беседе с журналистами Прешес Омасалева рассказала, что при церкви в ее родном городе есть школа, где детей учат играть на органе. Она очень любит Баха, Видора и Вьерна. Решение об участии в конкурсе Прешес приняла спонтанно. Связалась с Верой Таривердиевой в соцсетях, и та пригласила ее на конкурс. Попытка оказалась не самой удачной. Но, кто знает, может, повезет в следующий раз?





Илария Ченторрино



Представительница Италии Илария Ченторрино в полуфинал пробилась. Теперь надеется пройти дальше. «В Италии очень сильная органная школа, но это не гарантирует победу. Хочется привнести в конкурс что-то свое, личное», — призналась она, добавив, что победа для нее самоцелью не является. Главное — участие.

По словам Веры Таривердиевой, призовой фонд конкурса остается неизменным уже много лет. Составляет он 13 тысяч долларов. В финале участвуют шесть человек. Победитель получает 5 тысяч долларов и статуэтку «Органный ангел». Вторая премия составляет три тысячи долларов, третья — две. Три обладателя диплома конкурса получат по тысяче долларов.



Текст: Кирилл Синьковский, фото автора и Юлии Власовой / «Новый Калининград»