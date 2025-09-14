«Миля витязя», вальс байдарок и летающий моряк: как прошла «Водная ассамблея» (фото)

Праздники

В Калининграде в субботу, 13 сентября, состоялся фестиваль «Водная ассамблея», который в этом году был посвящён 180-летию Русского географического общества и 35-летию Музея Мирового океана. Набережная Петра Великого в этот день превратилась в зрительный зал, а акватория реки Преголи — в сценическую площадку, на которой исторические представления сменялись экстремальными водно-воздушными шоу.

Калининградцы и гости города наблюдали за гребной регатой «Миля Витязя», театром на воде с парадом исторических судов, вальсом байдарок и выступлением пилотов-флайбордистов (среди них был и спортсмен, переодетый в форму морского офицера в треуголке). К водной программе также присоединились члены клубов виндсерфинга и сапсерфинга, а к параду — катера операторов водного туризма.

За событиями, развернувшимися у подножия корпуса «Планета Океан», наблюдала Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

