«Дружить ряпушками»: в Роминтской пуще прошёл рыбный фестиваль с карельскими корнями (фото)

Самая многочисленная рыба Виштынецкого озера, наконец, получила в Калининградской области свой собственный гастрономический фестиваль. В субботу, 25 октября, в Краснолесье Нестеровского района прошёл День ряпушки. На окраину Роминтской пущи ради этого события съехались пионеры локальной гастрономии (представители ресторанов «Штайндамм 99», Seasons, «Балт», «Судак» и «Телеграф»). Вместе с калининградцами туда прибыли организаторы «Фестиваля ряпушки» в карельской деревне Вокнаволок Елена Хмелевская и Ольга Шаклеина, которые рассказали о собственном опыте событийного туризма.

Виштынец — единственный водоём Калининградской области, где обитает ряпушка. Как считают организаторы события, представляющие проект «Вкусы Виштынецкой возвышенности» и «Виштынецкий эколого-исторический музей», маленькая рыбка «может быть движущей силой развития малых территорий».

«Мечтали о том, как будем дружить ряпушками и летать друг к другу в гости в октябре с фестиваля ряпушки в Вокнаволоке на День ряпушки в Краснолесье — ведь из Петрозаводска до Калининграда самолет летит всего 1 час 50 мин, — говорят организаторы. — Почти столько же ехать из Калининграда в Краснолесье».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

