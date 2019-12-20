Считаем дни до Нового года: что происходит в городе с 20-го по 22-е декабря

«Афиша Нового Калининграда» по традиции рассказывает о самых интересных событиях предстоящих выходных.
Лекция «Конструирование перформанса: миф, место, тело, память»
Где: пространство «Катарсис»
Когда: пятница, 20 декабря, 19:00
Участницы арт-группы «Нежные бабы» Александра Артамонова и Евгения Лаптева расскажут о том, что является отправной точкой для создания того или иного перформанса, представят свои наиболее интересные проекты, расскажут о личном опыте, предложат зрителям поделиться своими впечатлениями и представить (или вспомнить) ситуации, в которых они сами могли бы быть героями перформанса. Вход свободный. 18+
Открытый показ «kaliningrART.doc»
Где: бар «Ельцин»
Когда: пятница, 20 декабря, 20:00
Показ документального фильма Александра Пусько о стрит-арте в Калининградской области. После — вечеринка, посвященная его выпуску. Вход свободный, остальное — за деньги. 18+
Группа Pompeya
Где: «Вагонка»
Когда: пятница, 20 декабря, 21:00
Российская команда, поющая на английском языке, выпустила свой последний на сегодняшний день альбом еще 2018 году, поэтому номинальные поводы для гастролей отсутствуют — можно сходить и просто послушать любимые (и не очень) песни. 16+
Новогодняя ярмарка у Кафедрального собора
Где: остров Канта
Когда: ежедневно с 21 декабря по 8 января
20 гастрономических проектов из Калининграда, Литвы и Армении, а также «специальные мероприятия» по соседству с Кафедральным собором, в котором есть что посмотреть и послушать. Отличный повод, наконец, изучить его афишу. 0+
Выставка «Палитра пилигрима»
Где: Музей мирового океана
Когда: с 21 декабря по 9 марта
Событие, на которое вряд ли многие обратили бы внимание, если бы автором работ не был тот самый Федор Конюхов. В экспозиции — 50 работ авторских путешественника из коллекции певицы Вики Цыгановой. 0+
Выставка «Легенды Большого театра»
Где: Музей изобразительных искусств
Когда: с 21 декабря по 1 марта
80 экспонатов из музея главного театра страны: цветная графика, макеты декораций к спектаклям, предметы бутафории, театральные костюмы артистов и другие сценические предметы. В том числе балетные туфли Николая Цискаридзе и костюм Майи Плисецкой. Для истинных ценителей. 0+
Выставка «Рождество для куклы»
Где: Музей янтаря
Когда: с 20 декабря по 2 февраля
Немецкие и французские куклы с головами из бисквитного фарфора, а также винтажные куклы советского производства и новогодние постановочные фигуры под ёлку из частной коллекции. Для тех, кто за 355 дней особенно сильно соскучился по Деду Морозу, Снегурочке и маленьким новогодним чудесам. 0+
Выставка «Прусская зима»
Где: фотогалерея Rosenau
Когда: с 20 декабря по 20 января
Фотопроект калининградца Александра Матвеева над которым он работает больше 10 лет. В нем автор исследует пейзаж как взаимодействие природы и коллективной памяти человека. Фотогалерея Rosenau — новое для города выставочное пространство на Аллее Смелых. 6+
Кубок главы Калининграда по ММА
Где: спорткомплекс «Юность»
Когда: суббота, 21 декабря, и воскресенье, 22 декабря
Соревнования по смешанным единоборствам среди любителей и профессионалов. Предварительные и полуфинальные бои пройдут в субботу, финалы и поединки профессиональных бойцов — в воскресенье. 12+
Где: «Заря»
Когда: суббота, 21 декабря, 20:00
Показ «самых смелых короткометражных фильмов кинофестиваля „Короче“». После — вечеринка в фойе кинотеатра. На следующий день там же — рождественский Boom Market с диджеями, едой и мастер-классами. 18+
Чемпионат области по синхронному плаванию
Где: бассейн «Юность»
Когда: воскресенье, 22 декабря, 10:00
Соревнования среди воспитанниц детских спортивных школ в произвольной и технической программах. Вход свободный. 0+
Хороших выходных!
События с 20 по 22 декабря:Пятница, 20 декабря
в 19:00 — Музей янтаря — «Есть только миг»
в 19:00 — Научная библиотека — Новогоднее танго
в 20:00 — Бар «Ельцин» — Открытый показ «kaliningrART.doc»
в 21:00 — Клуб «Вагонка» — Pompeya
в 21:00 — Kaliningrad City Jazz Club — Friday Night Party
в 23:00 — Клуб Platinum — Cream Soda. Клубный концерт
Суббота, 21 декабря
в 11:00 — Спорткомплекс «Юность» — Кубок главы Калининграда по смешанным боевым единоборствам (ММА)
в 12:00 — Театр кукол — Как Буратино Новый год спасал
в 14:00 — Музтеатр — «Сабрина — принцесса на горошине»
в 14:00 — Музей изобразительных искусств — «Сокровища Большого театра»
в 18:00 — Культпросветпространство «Катарсис» — «ЧерновиК»
в 18:00 — Театр эстрады «Янтарь-холл» — Concord Orchestra
в 19:00 — Кафедральный собор — Ужин в четыре руки
в 20:00 — Заря — Короче Party
в 20:00 — Kaliningrad City Jazz Club — King Song Shines Bright
в 23:00 — Клуб Platinum — DJ Angry
Воскресенье, 22 декабря
в 11:00 — Музтеатр — «Сабрина — принцесса на горошине»
в 12:00 — Театр эстрады «Янтарь-холл» — «Фикси шоу»
в 12:00 — Театр кукол — Как Буратино Новый год спасал
в 12:00 — Заря — Рождественский Boom Market
в 14:00 — Музтеатр — «Сабрина — принцесса на горошине»
в 15:00 — Театр эстрады «Янтарь-холл» — «Фикси шоу»
в 15:00 — Историко-художественный музей — «Оркестр & солисты»
в 17:00 — Спорткомплекс «Юность» — Кубок главы Калининграда по смешанным боевым единоборствам (ММА)
в 18:00 — Клуб Yalta — Космонавтов нет
в 18:00 — Арт-платформа «Ворота» — «Когда я потерялся в Ашане»
в 19:00 — Театр «Третий этаж», сцена «Чердак» — «Маленький принц»
Текст — Денис Туголуков, фото — Денис Туголуков, Виталий Невар / Новый Калининград
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