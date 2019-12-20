Считаем дни до Нового года: что происходит в городе с 20-го по 22-е декабря

«Афиша Нового Калининграда» по традиции рассказывает о самых интересных событиях предстоящих выходных.



Лекция «Конструирование перформанса: миф, место, тело, память»

Где: пространство «Катарсис»

Когда: пятница, 20 декабря, 19:00

Участницы арт-группы «Нежные бабы» Александра Артамонова и Евгения Лаптева расскажут о том, что является отправной точкой для создания того или иного перформанса, представят свои наиболее интересные проекты, расскажут о личном опыте, предложат зрителям поделиться своими впечатлениями и представить (или вспомнить) ситуации, в которых они сами могли бы быть героями перформанса. Вход свободный. 18+

Открытый показ «kaliningrART.doc»

Где: бар «Ельцин»

Когда: пятница, 20 декабря, 20:00

Показ документального фильма Александра Пусько о стрит-арте в Калининградской области. После — вечеринка, посвященная его выпуску. Вход свободный, остальное — за деньги. 18+





Группа Pompeya

Где: «Вагонка»

Когда: пятница, 20 декабря, 21:00

Российская команда, поющая на английском языке, выпустила свой последний на сегодняшний день альбом еще 2018 году, поэтому номинальные поводы для гастролей отсутствуют — можно сходить и просто послушать любимые (и не очень) песни. 16+

Новогодняя ярмарка у Кафедрального собора

Где: остров Канта

Когда: ежедневно с 21 декабря по 8 января

20 гастрономических проектов из Калининграда, Литвы и Армении, а также «специальные мероприятия» по соседству с Кафедральным собором, в котором есть что посмотреть и послушать. Отличный повод, наконец, изучить его афишу. 0+





Выставка «Палитра пилигрима»

Где: Музей мирового океана

Когда: с 21 декабря по 9 марта

Событие, на которое вряд ли многие обратили бы внимание, если бы автором работ не был тот самый Федор Конюхов. В экспозиции — 50 работ авторских путешественника из коллекции певицы Вики Цыгановой. 0+

Выставка «Легенды Большого театра»

Где: Музей изобразительных искусств

Когда: с 21 декабря по 1 марта

80 экспонатов из музея главного театра страны: цветная графика, макеты декораций к спектаклям, предметы бутафории, театральные костюмы артистов и другие сценические предметы. В том числе балетные туфли Николая Цискаридзе и костюм Майи Плисецкой. Для истинных ценителей. 0+





Выставка «Рождество для куклы»

Где: Музей янтаря

Когда: с 20 декабря по 2 февраля

Немецкие и французские куклы с головами из бисквитного фарфора, а также винтажные куклы советского производства и новогодние постановочные фигуры под ёлку из частной коллекции. Для тех, кто за 355 дней особенно сильно соскучился по Деду Морозу, Снегурочке и маленьким новогодним чудесам. 0+

Выставка «Прусская зима»

Где: фотогалерея Rosenau

Когда: с 20 декабря по 20 января

Фотопроект калининградца Александра Матвеева над которым он работает больше 10 лет. В нем автор исследует пейзаж как взаимодействие природы и коллективной памяти человека. Фотогалерея Rosenau — новое для города выставочное пространство на Аллее Смелых. 6+

Кубок главы Калининграда по ММА

Где: спорткомплекс «Юность»

Когда: суббота, 21 декабря, и воскресенье, 22 декабря

Соревнования по смешанным единоборствам среди любителей и профессионалов. Предварительные и полуфинальные бои пройдут в субботу, финалы и поединки профессиональных бойцов — в воскресенье. 12+





Короче Party

Где: «Заря»

Когда: суббота, 21 декабря, 20:00

Показ «самых смелых короткометражных фильмов кинофестиваля „Короче“». После — вечеринка в фойе кинотеатра. На следующий день там же — рождественский Boom Market с диджеями, едой и мастер-классами. 18+

Чемпионат области по синхронному плаванию

Где: бассейн «Юность»

Когда: воскресенье, 22 декабря, 10:00

Соревнования среди воспитанниц детских спортивных школ в произвольной и технической программах. Вход свободный. 0+





Хороших выходных!

События с 20 по 22 декабря: