30 дней до весны: рассказываем, как пережить 3 из них, с 31 января по 2 февраля

В субботу, 1 февраля, в большинстве школ страны пройдут вечера встреч бывших выпускников — с речами, цветами, конкурсами и современной школьной самодеятельностью. Вполне вероятно, что на одном из таких вечеров окажетесь и вы, но если нет, вот вам еще несколько способов провести время в предстоящие выходные.

Поверить в чудо и помочь 1,5-летней Милане Семеньковой

Благотворительный концерт (0+) в поддержку малышки, страдающей спинальной мышечной атрофией, пройдёт в Доме искусств 2 февраля в 16 часов. «Тяжесть заболевания и прогноз зависит от скорости вовлечения в болезнь мышц, отвечающих за дыхание. Нужен препарат Zolgensma — самый дорогой укол в мире. Его нужно сделать до двух лет. Стоимость его составляет 2 150 000 $», — говорят представители девочки. В концерте примут участие Илья Хвостов («Мысли вслух»), Богдан Козлов, студия эстрадно-сценического мастерства Елены Щедриной, Театр эстрады, студия танца «Экзерсис». Ведущим концерта выступит капитан команды КВН «Сборная Калининградской области» Николай Храмов. Приобрести билет можно в кассе Дома искусств или у организаторов (89114743269, Марина Кондратьева).

Также помочь Милане Семеньковой можно денежным переводом. Номер карты «Сбербанка» — 4276 2003 4016 0782 (мама девочки Кашуба Виктория Викторовна), номер телефона — +7 (921) 106-38-92. Kaspi Gold (для Казахстана) — 5169 4971 5593 1060 или по номеру телефона +7701 312 16 41 (бабушка Лариса Валерьевна Кашуба). QIWI кошелёк — 8 921 106-38-92. PayPal — semenkova-milana@gmx.de.

Увидеть вживую боксерское шоу Россия vs Польша

Вечер профессиональных боев (6+) в спорткомплексе «Янтарный» состоится 1 февраля в 17:00 в рамках Всероссийского боксерского форума в Калининграде. В качестве гостей на форум приглашены известные российские боксеры, скорее всего часть гостей точно будет наблюдать за боями. В fight-card турнира — больше десятка поединков, главным из которых должен стать бой за титул WBA International между Сергеем Воробьевым (Россия) и Кареном Чухаджяном (Украина).

Поискать подарки к праздникам на ретро-барахолке

Первая в этом году ретро-барахолка (0+) пройдет в ресторане «Атлантика» 1 февраля начиная с 12:00. Свободный вход, много музыки от лучших диджеев города, недорогая кухня и много всяких интересностей: от винила и дизайнерских сувениров до «модных шмоток занедорого». Среди участников: коллекционеры, мастера, дизайнеры и просто жители города. Организаторы настаивают на большом выборе недорогих и оригинальных подарков к предстоящим праздникам: Дню всех влюбленных (14 февраля) и Дню защитника Отечества (23 февраля).





Послушать лекцию профессора о Нобелевской премии по литературе

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Калининграда организует встречу-лекцию (0+) с Владимиром Гильмановым 31 января в 19:00 в формате «научного антикафе». Лекция будет посвящена Нобелевской премии по литературе за 2019 год, которую получили сразу два автора: австриец Петер Хандке и польская писательница Ольга Токарчук. Первый был удостоен премии за «влиятельную работу, которая с лингвистической изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта». Вторая — «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Организаторы предлагают поговорить о вкладе каждого из прозаиков в копилку мировой литературы, а также задаться вопросами и узнать экспертное мнение доктора филологических наук. Вход на мероприятие свободный, но необходимо зарегистрироваться онлайн.

Посетить выставку, посвященную 75-летию освобождения Освенцима

Выставка «Мужество. Сопротивление. Спасение» (6+), посвящённая 75-летию освобождения Освенцима, откроется в Калининградском областном историко-художественном музее 31 января в 12 часов. Проект подготовлен на основе документов, предоставленных Центральным архивом Министерства обороны России. По словам сотрудников музея, он рассказывает о нацистском режиме и освободительной миссии Красной Армии. «Фотографии, штабные донесения, воспоминания участников тех событий свидетельствуют о стойкости узников концлагерей, героизме наших солдат, признательности и благодарности польских граждан, с радостью встречавших советских воинов-освободителей, — рассказали в пресс-службе музея. — Выставка посвящена и судьбам некоторых заключенных нацистских концентрационных и трудовых лагерей на территории Восточной Пруссии (современной Калининградской области), Австрии, Польши, событиям, связанным с их спасением, участием местных жителей в освобождении узников». Экспонаты являются частью коллекции музея.

События с 31 января по 2 февраля:

Пятница, 31 январяСуббота, 1 февраляВоскресенье, 2 февраля