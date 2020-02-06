Колбаса у ворот, солдаут на «Порнофильмах» и другие события уикенда 7-9 февраля

В Ботаническом саду БФУ в феврале расцвели крокусы и подснежники, а среди древесных растений — калина и гамамелис. Помимо первоцветов в воскресенье, 9 февраля, в 12:30 там можно будет увидеть выступление питомцев Клуба служебного собаководства ДОСААФ с задержанием «нарушителя» и показом розыскных способностей породистых детективов и спасателей. Если ни цветы, ни собаки вас не привлекают, не спешите отчаиваться — «Афиша Нового Калининграда» посоветует что-нибудь другое.



В этом году Музей Мирового океана решил встряхнуть День длинной колбасы (0+) и подрихтовать его формат. Теперь праздник будет длиться два дня вместо одного, и оба раза — в разных местах, а вход как минимум в один из дней будет платным. Откроется он в субботу, 8 февраля, в 12 часов на территории Фридрихсбургских ворот (чтобы попасть туда, придется заплатить 50 рублей), а на следующий день (уже бесплатно) продолжится на площадке около Королевских ворот. Где именно будут носить ту самую «длинную колбасу», в ММО не уточняют, обещая лишь «5 центнеров мясоколбасных изделий на любой вкус», но можно предположить, что это произойдет в первый день праздника. В развлекательной программе решено сократить концертную часть и сделать ставку на интерактивы с гостями: арт-площадки, анимированные фотозоны, спектакли. Обещают, например, что посетители смогут побывать в гостях у морской царицы и выпить чаю с Гофманом.





Фестиваль электронной музыки Synthesis (18+), который должен был состояться в ноябре, по всей видимости все-таки состоится 7-8 февраля. «Для того, чтобы сделать Synthesis максимально насыщенным, а также представить фестиваль таким, чтобы его запомнила калининградская публика, мы решили расширить программу и в связи с этим перенести клубные концерты и просветительскую часть на февраль следующего года», — рассказывали тогда организаторы. В результате в эти выходные на трех калининградских площадках пройдут концерты более десятка музыкантов, выставка синтезаторов, кинопоказ, лекция и джем-сейшн.

Основными мероприятиями Synthesis станут выступление музыканта Финли Шекспира (Лондон), сеты диджея Бруно Шмидта (Лондон/Берлин), участников альтернативного московского лейбла «Гост звук» Ильдара Зайнетдинова и Кузьмы Палкина, а также экспериментирующих электронщиков из Калининграда: Stirlitz, Savvier, Ukhanova и др. Выступления будут сопровождаться визуализацией калининградских видеохудожников Kipol и Frame Gabber. Вход на все мероприятия, кроме киносеансов, платный.





На «Вагноке» 7 февраля, как в старые добрые времена, будет не протолкнуться. На этот раз — из-за «Порнофильмов» (16+), которые привозят в Калининград свой новый альбом. Организаторы с января честно предупреждали поклонников в соцсетях о том, что билетов в продаже осталось немного, и тем, кто собирался пойти, но не поверил и отложил покупку билета на последний момент, теперь остается только кусать локти — последние билеты на концерт были полностью распроданы вчера.

БФУ и Информационный центр по атомной энергии в День российской науки 8 февраля устраивают совместную просветительскую акцию под названием «Открытая лабораторная» (16+). Лабораторная включает в себя две части: сначала на площадке участники получат необходимые раздаточные материалы и в течение 20-30 минут будут отвечать на вопросы, а потом ведущий, или «заведующий лабораторной» объявит правильные ответы и подробно разберет каждое задание. В Калининграде завлабом станет известный российский антрополог, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного Дарвиновского музея Елена Сударикова. Вход на мероприятие свободный, но необходима предварительная онлайн-регистрация.







Местные власти, несмотря на незимнюю погоду, в эти выходные предлагают отметить шестую годовщину сочинской Олимпиады и устраивают День зимних видов спорта (0+). Отмечание стартует утром 8 февраля на стадионе «Пионер» с турнира по мини-футболу среди детей. В 11:00 в ФОКе по соседству состоится торжественное открытие мероприятия, а на ледовом катке парка «Юность» — мастер-класс от спортсменов городской спортшколы по хоккею с шайбой и свободное катание на коньках для (очевидно, приглашенных) школьников. В 12:00 на набережной озера «Верхнее» начнут работу спортивные площадки «Весёлые зимние старты», там же пройдут открытая тренировка по программе «зумба-фитнес» и легкоатлетический забег на дистанции 3,9 и 5 км. В 13:00 на ледовом катке на ул. Интернациональной пройдут показательные выступления шорт-трекистов, фигуристов, хоккеистов и прочих представителей зимних видов спорта.

Если вы почувствовали, что этот праздник немного не для вас, обратите внимание на Кубок области по акробатическому рок-н-роллу (0+) в спорткомплексе "Созвездие«9 февраля. Там наверняка будут рады зрителям.

Хороших выходных!

События с 7 по 9 февраля:

Пятница, 7 февраляСуббота, 8 февраляВоскресенье, 9 февраляПодготовил Денис Туголуков, фото — Виталий Невар / Новый Калининград