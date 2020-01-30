«Всех колбасок государь»: как изменится Праздник длинной колбасы в этом году

В этом году Музей Мирового океана решил встряхнуть День длинной колбасы и подрихтовать его формат. «Афиша Нового Калининграда» побывала на пресс-конференции, посвященной празднику, и рассказывает, что изменится в колбасных гуляниях.

Теперь праздник будет длиться два дня. Откроется он в субботу, 8 февраля, в 12 часов на территории Фридрихсбургских ворот. Вход теперь платный — 50 рублей. Гуляния продолжатся на следующий день, но уже в другом месте — на площадке около Королевских ворот. Туда можно будет попасть бесплатно. О начале праздника в 12 часов известят герольды и трубадуры. Новое местоположение на самом деле, что называется, хорошо забытое старое. Самый первый День колбасы в 2013 году устраивали у Королевских ворот, а потом несколько лет подряд ели, пели и проводили конкурсы по забиванию гвоздя «по самую шляпку» во Фридрихсбургских. И уже потом День длинной колбасы обосновался на набережной Музея Мирового океана.

Пертурбации с местом проведения вызвали много вопросов у постоянного участника праздника, компании «Русский хлеб». По словам управляющего торговой сетью Олега Соловьева, людям будет сложно добраться до Королевских и Фридрихсбургских ворот, к тому же конкуренцию Дню колбасы составит продуктовая ярмарка на Портовой. «Учтите, в субботу там работает ярмарка. Её никто не отменял, — обратился Соловьев к руководству ММО. — Если вы не были на ярмарке, то у меня там торговая точка стоит. Это будет проблемно. И туда покупатели приезжают, и здесь праздник. Я пришёл на праздник, где мне поставить машину? Или как мне пройти от Багратиона пешком до праздника? По узкому тротуару?». Отсутствие проходимости скажется и на выручке, уверен Олег Соловьев. «Интерес [к празднику] после этого года, я считаю, будет немного ниже. Дай бог, чтобы ошибиться», — сказал Скворцов. В свою очередь сотрудники музея, ссылаясь на опыт прошлых лет, заявили, что площадка у Королевских ворот находится на пересечении важных городских магистралей и проблем с проходимостью не возникнет ни у гостей праздника, ни у торговцев. Всего музейщики рассчитывают принять за два дня около 5 тысяч посетителей.

В развлекательной программе решили сократить концертную часть и сделать ставку на интерактивы с гостями: арт-площадки, анимированные фотозоны, спектакли. Обещают, например, что посетители смогут побывать в гостях у морской царицы и выпить чай с Гофманом. «Персонажи любимых, хорошо знакомых с детства сказок вновь войдут в вашу жизнь, чтобы хоть и ненадолго, но вернуть вас в детство», — говорят в музее. На два дня над городом будет подниматься флаг сказочного королевства. По задумке, праздник должен представлять собой большой пир в этом самом королевстве, а Фридрихсругские и Королевские ворота должны стать неким «перекрёстком» волшебного и реального миров. Как говорят в ММО, концепцию праздника лучше всего отражают стихи Александра Кузина: «Жил да был когда-то царь, / Всех колбасок государь. / И на свете он один / Был сосискам господин. / Царь Колбаска жил да жил / И с соседями дружил. / А в соседях с давних пор / Царь Батон и Царь Рокфор».

Конечно, главная радость праздника — торжественный вынос длинной колбасы (в музее эту процессию называют колбас-парадом) — останется на месте. На этот раз трёхметровую «колбасищу» (именно так о ней отзывается ММО) приготовит «Гвардейский мясокомбинат». Весить колбаса будет целый центнер. «Русский хлеб» намерен угощать гостей праздника караваями, а ещё испечь подовый хлеб. Уверяют, что по старинным кёнигсбергским рецептам, но кто же это проверит. Впрочем, главное, чтобы вкусно (и не с лопаты).





Текст — Алина Белянина, фото — Виталий Невар, Алексей Милованов / Новый Калининград