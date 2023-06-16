Намасте, Бродский: как провести выходные, чтобы запомнить это лето

Что за музыка прозвучит в кирхе Железнодорожного, какие истории разыграют в замке Инстербург, как попасть на рок-фестиваль в немецком бастионе и поприветствовать солнце на острове Канта — «Новый Калининград» рассказывает о самых интересных событиях уикенда.

В кирху на концерт



В кирхе Гердауэн в Железнодорожном в эти выходные пройдут сразу два концерта. В субботу, 17 июня в 17:00, здесь выступит Brodsky (6+). Это проект калининградских музыкантов Жени Бродского и Жени Милованова. Обещают, что в средневековых стенах они будут петь «о любви, о нелюбви, о купании в море, и о том, чем одно море отличается от другого, об ангелах, русалках, и других непростых, но захватывающих вещах». Правда, почти все свои песни Brodsky исполняет на английском языке. Стоимость билетов — от 300 до 600 рублей.



На следующий день, 18 июня в 17:00, всё в том же Гердауэне состоится концерт кавер-группы Banana Bread (6+). Музыканты играют soul, funk, jazz, r’n’b в собственной интерпретации. По словам музыкантов, они вдохновляются современной джазовой сценой Лондона и транслирует этот стиль на площадках Калининграда. Оценить, насколько хорошо у них это получается, можно будет, купив билет от 300 до 600 рублей.



В замок на спектакль



В замке Инстербург в Черняховске 18 июня в 17:00 независимое театральное объединение <НРЗБ> сыграет плейбек-спектакль (6+). «Плейбек — это популярная форма импровизационного театра. В рамках спектакля зрители рассказывают истории из своей жизни, а актёры тут же разыгрывают их на сцене. Плейбек помогает заново прожить важные моменты прошлого — так, как зрителям самим бы этого хотелось», — поясняют организаторы. Важно, что модератором спектакля выступит специальный психолог, драматерапевт Евгений Ипатов, а сам спектакль будет благотворительным — билетом на него послужит пожертвование на любую сумму (вход в замок оплачивается отдельно — 50 рублей). Часть собранных средств направят на поддержку волонтёрского движения «Хранители руин».





На йогу в парк



В воскресенье, 18 июня, в Калининграде отметят Международный день йоги. Торжественное открытие запланировала на острове Канта в 10:00 (0+). В 10:15 стартует йога-марафон «108 циклов сурья намаскар» (это комплекс упражнений, более известный как «Приветствие солнцу») , в 11:30 начнётся занятие по йоге нидре с преподавателем из Москвы Оксаной Роговой, в 13:00 пройдёт мастер-класс от ведущих инструкторов проекта «Йога в парке. Калининград». Продолжительность занятий — 1 час. Вход на них свободный, запись не требуется, но имейте в виду — в случае непогоды уроки отменяются. С собой захватите коврики, пледы, бутылку воды и удобную одежду.



На премьеру в театр



В Драмтеатре — последняя премьера сезона. 17 и 18 июня в 18:00 здесь представят спектакль в жанре роуд-муви «Гудбай, Берлин» (12+). Это история о двух подростках, которые устраивают себе альтернативные летние каникулы с блэкджеком и выключенными мобильниками на угнанной «Ниве». Чик и Майк едут из Берлина в Валахию. На своём пути они встречают самых разных людей, порой очень странных. В итоге главное открытие, которое им удается сделать, — это то, что мир вокруг — хороший. В путешествии им уже не кажется, что кругом враги. «Гудбай, Берлин» — это оммаж фильму «Достучаться до небес» (18+). Его смотрел автор пьесы Вольфганг Херрндорф. Он был смертельно болен, когда писал «Гудбай, Берлин», и знал, что ему отведено совсем немного.

На рок-фестиваль в бастион



В бастионе «Прегель» на ул. Дзержинского, 31 в субботу, 17 июня в 15:00, устроят благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» (0+). На территории бывшего фортификационного сооружения выступят местные группы «Юность», «Спутник Финея», «Фобия», «Бруствер», «Эмоциональный фактор», Infection’s и другие. Вход на фестиваль свободный, но вы сможете сделать пожертвование любого размера. Собранные средства обещают направить подопечным центра «Верю в чудо».

На выставку одной картины в собор



Третьяковская галерея привезла в Калининград «Портрет Модеста Петровича Мусоргского», написанный в 1881 году Ильёй Репиным за несколько дней до смерти композитора. В течение месяца картина будет экспонироваться в Кафедральном соборе. «Репин работал в больнице, осознавая, что времени у него нет. Сам композитор, я думаю, тоже понимал, что стоит на пороге вечности. Ситуация для портрета непривычная: человек не в парадном виде, изображен в халате, на фоне больничной стены, у него растрепаны волосы. Складывается ощущение, что его не заботит, как он выглядит. Это вообще уже про другое. Если смотреть на портрет и одновременно слушать музыку Мусоргского, художественное и эмоциональное впечатления сольются воедино», — уверяет главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова. В Кафедральном соборе портрет представят именно так — под музыку Мусоргского. Выставку одной картины откроют 17 июня в 18:00 концертом, на котором исполнят «Картинки с выставки» и «Ночь на Лысой горе». 6+





Фото: Виталий Невар, «Новый Калининград», а также предоставлены пресс-службой Кафедрального собора