Поём про зомби и напитки покрепче: планируем выходные с 8 по 10 сентября

Сентябрь пока ещё притворяется тёплым августом, так что не теряем время и ищем способы увлекательно провести выходные — закутаться в одеяло мы ещё успеем. «Афиша Нового Калининграда» по традиции рассказывает, чем заняться в ближайший уик-энд.

Послушать звон колоколов над Лавой

В Знаменске пройдёт фестиваль звонарного искусства «Звоны над Лавой» (0+). Организаторы уверяют, что интересен он будет не только воцерковлённым людям, но и всем ценителям прекрасного. В день открытия, 8 сентября, в посёлке проведут лекции о колокольном звоне в музыке, литературе и истории (подробности — в социальных сетях «Фермы Тюниных»). Выступления звонарей намечены на 9 сентября, но ими дело не ограничится. Участниками фестиваля будут и Калининградский областного оркестр народных инструментов, рок-музыкант и протоиерей Георгий Матвеев, дудукист Виталий Погосян, а завершат праздник световое шоу и фейерверк. «10 сентября мы хотим передвижную звонницу поставить на наш [речной] трамвай „лаваход“ и двинуться в сторону Калининграда, — рассказал „Новому Калининграду“ руководитель „Фермы Тюниных“ Дмитрий Тюнин. — Примерно в полдень планируем прийти в Гвардейск и отыграть там у Домика Ловиса Коринта. А после хотим дойти до Кафедрального собора, встать у Медового моста и отзвонить».

Спеть песню про зомби в филармонии

Концерт памяти солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан пройдёт в Калининградской филармонии 9 сентября в 18:00 (12+). В этом году исполнительнице легендарной Zombie исполнилось бы 52 года. В честь памятной даты в филармонии калининградская группа «Четыре» устроит трибьют-шоу The Cranberries. Специальным гостем станет органистка Мария Гаврилюк. Билеты — от 500 рублей.

Вспомнить 2007-й вместе с группой «Звери»

В клубе «Вагонка» — трибьют-шоу группы «Звери» в исполнении Konig Tribute Band (16+). Кричать хором про районы-кварталы, напитки покрепче, дожди-пистолеты и вспоминать свой 2007-й надо будет 8 сентября в 20:00. Стоимость билетов — 800 рублей.

Забавное совпадение — в этот же вечер запланирован ещё один трибьют «Зверей» в клубе «Калининград Сити Джаз» (16+). Там петь про «всё, что тебя касается» будет калининградский коллектив «Газеты пишут». Попасть на концерт можно за те же 800 рублей.





Найти сокровища на винтажной ярмарке

На территории пивоварни «Понарт» устроят модный показ и винтажную ярмарку (0+). Организаторы рассказывают об образах, которые представят на шоу, как об «архивном люксе». Покрытые патиной вещицы можно будет посмотреть и купить 8 сентября с 18 до 20 часов.

Побывать в Замландском курортном театре

В прошлом году в Светлогорске поставили иммерсивный спектакль об актёрах Восточной Пруссии «Открытая тайна» (6+). Основой для него стала настоящая история Замландского курортного театра и антрепренёра Эрнста Тайлинга. Личные истории актёров переплетаются с документальными свидетельствами и водевильным сюжетом. «В этой истории есть всё, что должно быть в театре: любовь, комедия, трагедия, выстрел, тайна, глубокая нравственная идея. В ней есть театральное чудо и вольный рассказ о судьбах актёров, которые веселили курортную публику 80 лет назад», — обещают организаторы. Место проведения спектакля до самого его начала остаётся в секрете — это может быть довоенная вилла, исторический музей или гостиница. Зрителей встречает актриса с ажурным зонтиком на площади у вокзала и проводит на площадку. Стоимость билетов — 1890 рублей.

Посмеяться в баре

В баре «КПЗ» на Нарвской, 51А, проведут импровизационное шоу Improv Show (18+). «Это целый микс проверенных комедийных форматов, которые сыграют актёры студии импровизации „Просто“. Любой юмористический скетч рождается здесь и сейчас и зависит от того, что скажет зритель», — говорится в анонсе. Плата за вход незайтейливая — любая бумажная купюра и скрин анонса мероприятия в сторис.

Ещё один повод улыбнуться — в баре LMF на проспекте Мира, 56 калининградские комики будут проверять материал 10 сентября в 20:00 (18+). Организаторы обещают, что «ваш смех будет в надёжных руках, ведь проверять шутки будут опытные комики». Стоимость входа такая же — бумажная купюра и репост.





Устроить забег по городским достопримечательностям

12-километровый туристический забег по центру Калининграда пройдёт 10 сентября (0+). Старт — в 9 утра от скейт-парка на Верхнем озере. Темп комфортный — один километр преодолеваем за 6-7 минут. Остановки для фотографирования в симпатичных локациях предусмотрены. А на финише участников будет ждать горячий чай.

Послушать «Пикник» в Светлогорске

Группа «Пикник» выступит в «Янтарь-холле» 10 сентября с программой «Будущее ждёт нас» (12+). «В юбилейной (по всем временным показателям) программе музыканты „Пикника“ будут перемещаться во времени, исполняя хиты разных лет — вот такая предполагается телепортация с музыкальным акцентом. Даже существа, обладающие исключительно искусственным интеллектом, смогут оценить новое шоу. Музыка группы заиграет новыми красками не только благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен», — нескромно рассказывают о концерте организаторы. В продаже осталось немного билетов от 4800 рублей.

Оценить первую выставку в бастионе «Литва»

Музей Мирового океана запустил первую выставку в своём новом объекте — бастионе «Литва». Правда, посетить экспозицию «Был бы флот, а гавани найдутся» (0+) можно только по субботам в составе экскурсии водного маршрута «Над Новою Преголей, где Петр ступал!». Хотя чем не повод прокатиться на лодочке по Преголе? Выставка в бастионе рассказывает о зарождении петровского флота, но будем честны, самое любопытное — это само бывшее фортификационное сооружение, которое много лет обходилось без общественного внимания и обрастало самовольными постройками. Теперь его потихоньку превращают в музейное пространство.

Увидеть балетные костюмы Майи Плисецкой

На этой неделе в Музее искусств открылась выставка «Звёздные страницы балета» (0+). Её привёз в Калининград Бахрушинский театральный музей. Среди экспонатов — костюмы из личной коллекции хореографа Юрия Григоровича и наряды балерины Майи Плисецкой, эскизы декораций и костюмов знаменитых театральных художников, редкие фотографии репетиций и выступлений, уникальные кадры из документальной хроники. Работать выставка будет до 22 октября. Стоимость билетов — от 100 до 250 рублей.