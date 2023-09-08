Поём про зомби и напитки покрепче: планируем выходные с 8 по 10 сентября

Сентябрь пока ещё притворяется тёплым августом, так что не теряем время и ищем способы увлекательно провести выходные — закутаться в одеяло мы ещё успеем. «Афиша Нового Калининграда» по традиции рассказывает, чем заняться в ближайший уик-энд.

Послушать звон колоколов над Лавой

В Знаменске пройдёт фестиваль звонарного искусства «Звоны над Лавой» (0+). Организаторы уверяют, что интересен он будет не только воцерковлённым людям, но и всем ценителям прекрасного. В день открытия, 8 сентября, в посёлке проведут лекции о колокольном звоне в музыке, литературе и истории (подробности — в социальных сетях «Фермы Тюниных»). Выступления звонарей намечены на 9 сентября, но ими дело не ограничится. Участниками фестиваля будут и Калининградский областного оркестр народных инструментов, рок-музыкант и протоиерей Георгий Матвеев, дудукист Виталий Погосян, а завершат праздник световое шоу и фейерверк. «10 сентября мы хотим передвижную звонницу поставить на наш [речной] трамвай „лаваход“ и двинуться в сторону Калининграда, — рассказал „Новому Калининграду“ руководитель „Фермы Тюниных“ Дмитрий Тюнин. — Примерно в полдень планируем прийти в Гвардейск и отыграть там у Домика Ловиса Коринта. А после хотим дойти до Кафедрального собора, встать у Медового моста и отзвонить».

Спеть песню про зомби в филармонии

Концерт памяти солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан пройдёт в Калининградской филармонии 9 сентября в 18:00 (12+). В этом году исполнительнице легендарной Zombie исполнилось бы 52 года. В честь памятной даты в филармонии калининградская группа «Четыре» устроит трибьют-шоу The Cranberries. Специальным гостем станет органистка Мария Гаврилюк. Билеты — от 500 рублей.

Вспомнить 2007-й вместе с группой «Звери»

В клубе «Вагонка» — трибьют-шоу группы «Звери» в исполнении Konig Tribute Band (16+). Кричать хором про районы-кварталы, напитки покрепче, дожди-пистолеты и вспоминать свой 2007-й надо будет 8 сентября в 20:00. Стоимость билетов — 800 рублей.

Забавное совпадение — в этот же вечер запланирован ещё один трибьют «Зверей» в клубе «Калининград Сити Джаз» (16+). Там петь про «всё, что тебя касается» будет калининградский коллектив «Газеты пишут». Попасть на концерт можно за те же 800 рублей.

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Найти сокровища на винтажной ярмарке

На территории пивоварни «Понарт» устроят модный показ и винтажную ярмарку (0+). Организаторы рассказывают об образах, которые представят на шоу, как об «архивном люксе». Покрытые патиной вещицы можно будет посмотреть и купить 8 сентября с 18 до 20 часов.

Побывать в Замландском курортном театре

В прошлом году в Светлогорске поставили иммерсивный спектакль об актёрах Восточной Пруссии «Открытая тайна» (6+). Основой для него стала настоящая история Замландского курортного театра и антрепренёра Эрнста Тайлинга. Личные истории актёров переплетаются с документальными свидетельствами и водевильным сюжетом. «В этой истории есть всё, что должно быть в театре: любовь, комедия, трагедия, выстрел, тайна, глубокая нравственная идея. В ней есть театральное чудо и вольный рассказ о судьбах актёров, которые веселили курортную публику 80 лет назад», — обещают организаторы. Место проведения спектакля до самого его начала остаётся в секрете — это может быть довоенная вилла, исторический музей или гостиница. Зрителей встречает актриса с ажурным зонтиком на площади у вокзала и проводит на площадку. Стоимость билетов — 1890 рублей.

Посмеяться в баре

В баре «КПЗ» на Нарвской, 51А, проведут импровизационное шоу Improv Show (18+). «Это целый микс проверенных комедийных форматов, которые сыграют актёры студии импровизации „Просто“. Любой юмористический скетч рождается здесь и сейчас и зависит от того, что скажет зритель», — говорится в анонсе. Плата за вход незайтейливая — любая бумажная купюра и скрин анонса мероприятия в сторис.

Ещё один повод улыбнуться — в баре LMF на проспекте Мира, 56 калининградские комики будут проверять материал 10 сентября в 20:00 (18+). Организаторы обещают, что «ваш смех будет в надёжных руках, ведь проверять шутки будут опытные комики». Стоимость входа такая же — бумажная купюра и репост.

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Устроить забег по городским достопримечательностям

12-километровый туристический забег по центру Калининграда пройдёт 10 сентября (0+). Старт — в 9 утра от скейт-парка на Верхнем озере. Темп комфортный — один километр преодолеваем за 6-7 минут. Остановки для фотографирования в симпатичных локациях предусмотрены. А на финише участников будет ждать горячий чай.

Послушать «Пикник» в Светлогорске

Группа «Пикник» выступит в «Янтарь-холле» 10 сентября с программой «Будущее ждёт нас» (12+). «В юбилейной (по всем временным показателям) программе музыканты „Пикника“ будут перемещаться во времени, исполняя хиты разных лет — вот такая предполагается телепортация с музыкальным акцентом. Даже существа, обладающие исключительно искусственным интеллектом, смогут оценить новое шоу. Музыка группы заиграет новыми красками не только благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен», — нескромно рассказывают о концерте организаторы. В продаже осталось немного билетов от 4800 рублей.

Оценить первую выставку в бастионе «Литва»

Музей Мирового океана запустил первую выставку в своём новом объекте — бастионе «Литва». Правда, посетить экспозицию «Был бы флот, а гавани найдутся» (0+) можно только по субботам в составе экскурсии водного маршрута «Над Новою Преголей, где Петр ступал!». Хотя чем не повод прокатиться на лодочке по Преголе? Выставка в бастионе рассказывает о зарождении петровского флота, но будем честны, самое любопытное — это само бывшее фортификационное сооружение, которое много лет обходилось без общественного внимания и обрастало самовольными постройками. Теперь его потихоньку превращают в музейное пространство.

Увидеть балетные костюмы Майи Плисецкой

На этой неделе в Музее искусств открылась выставка «Звёздные страницы балета» (0+). Её привёз в Калининград Бахрушинский театральный музей. Среди экспонатов — костюмы из личной коллекции хореографа Юрия Григоровича и наряды балерины Майи Плисецкой, эскизы декораций и костюмов знаменитых театральных художников, редкие фотографии репетиций и выступлений, уникальные кадры из документальной хроники. Работать выставка будет до 22 октября. Стоимость билетов — от 100 до 250 рублей.

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Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

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