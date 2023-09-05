В бастионе «Литва» открылась первая выставка (фото)

В бастионе «Литва» открылась первая выставка (фото) В бастионе «Литва» открылась первая выставка (фото) В бастионе «Литва» открылась первая выставка (фото) В бастионе «Литва» открылась первая выставка (фото) В бастионе «Литва» открылась первая выставка (фото) В бастионе «Литва» открылась первая выставка (фото)

Выставка «Был бы флот, а гавани найдутся» (0+) открылась в бастионе «Литва». Это первая экспозиция Музея Мирового океана на новом объекте.

«Зарождение петровского флота, возведение верфей и заводов, продукция которых использовалась для строительства и оснащения кораблей — главная тема выставки, в создании которой по инициативе Музея Мирового океана внесли свой вклад музеи-участники Ассамблеи петровских музеев, созданной в год 350-летия первого русского императора и объединившей более ста музеев в разных регионах страны, — рассказали в пресс-службе ММО. — Также экспозиция отправит посетителей в путешествие по городам, где сохраняют петровские традиции и морскую культуру. Реплики петровских кораблей, морские традиции, фестивали и праздники повествуют о работе исторических реконструкторов, музеев, энтузиастов морского дела».

По словам представителей музея, чтобы превратить залы бастиона «Литва» в выставочное пространство, своды бывшего капонира очистили, установили перегородки, оконные блоки, провели электричество и сделали внутреннее освещение, привели в порядок полы. На крыше здания прочистили воздуховоды, снаружи в качестве противоаварийных работ закрепили страховочную сетку на кирпичной кладке стен капонира.

Посетить выставку можно по субботам в составе экскурсионной группы комплексного маршрута «Над Новою Преголей, где Петр ступал!». К завершению сезона навигации музей намерен разработать новый график работы объекта.

Бастион «Литва» на Литовском валу, 105 передали Музею Мирового океана в 2022 году. Объект планируют использовать как хранилище крупных экспонатов и реставрационную мастерскую. Этим летом директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова заявила, что на ремонт бастиона «Литва» потребуется три-четыре года.

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

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