Скоро все случится: как провести эти декабрьские выходные

Эта зима в Калининграде удивительно похожа на зиму. Впервые за долгое время новогодние ярмарки и выставки будут открываться в снег, а не в дождь. Рассказываем, где искать праздничное настроение в эти выходные.

На острове Канта 10 декабря в 12:00 устроят забег Дедов Морозов (0+). Участие в нем стоит 400 рублей, дети могут присоединиться бесплатно при сопровождении хотя бы одного взрослого. Все собранные средства организатор забега — благотворительный фонд «Верю в чудо» — обещает направить на строительство первого в Калининграде детского хосписа «Дом Фрупполо». Забег абсолютно символический — 1,3 км, все желающие могут пройти дистанцию пешком, главное — иметь новогоднюю атрибутику (ее можно приобрести на месте): бороду или шапку Деда Мороза, кокошник Снегурочки, оленьи рожки, нос снеговика — все, что подскажет ваша фантазия.

9 декабря стартует новогодняя ярмарка в торговом квартале «Понарт» (0+). С 14 часов во дворе бывшей пивоварни будут выступать аниматоры и артисты. Лайнап, скажем так, смешанный: это музыканты продюсерского центра D.K.Project, хореографический ансамбль «Реченька», инструментальный дуэт «Брэвис», кавер-группа «Причина остаться», Никита Комиссаров с «душевными песнями под гитару» и диджей-сет. Еду обещают не менее разнообразную — от понятных шашлыков и бургеров до нечасто позволяемых россиянами устриц. Стритфудом дело не ограничится — уже по традиции местные мастера привезут на ярмарку свои ювелирные украшения, кожаные изделия, керамику и др.

На «Вагонке» 9 декабря выступит рэп-исполнитель Pharaoh (18+) с программой из своих главных треков и свежих релизов. 10 декабря ждем в старейшем клубе еще одного рэпера — MZLFF (18+) и его треки с подозрительными для жанра названиями — «Царапка», «Снежинка», «Игрушки» и др. В клубе «Склад» 8 декабря намечается PSP Party-2 (18+). Местная студия звукозаписи PSP.Rec. представляет второй концерт своих артистов — 10пик, A. Fara, Koffi, oneZone, Timiroff — и обещает «новый и качающий материал» и смесь хип-хопа с танцевальной музыкой. В клубе Yalta 9 декабря завершит свой «Бесконечный тур» по России Куок (18+). Он презентует новый альбом «Джангл», треки с которого описывает как «добрую музыку», потому что определять жанр в 2023 году, по его словам, нет смысла. «Если вы решили, что Куок — это электронный музыкант „рядом с рэпом“, то этим альбомом он решил вас наказать, теперь все обстоит вообще не так», — пишут музыкальные критики.





В «Ельцине» 8 декабря — арт-дуэт «Балтийские отморозки» (18+) (Данил Акимов и Александр Матвеев) представит «свежемороженые» впечатления из резиденции в Норильске, переработанные в фотографии, видео и песни. В «Форме» 8 декабря устроят латиноамериканскую вечеринку Social dance club (18+) со «страстными доминиканскими ритмами». За пультом — DJ Max. В «Месте силы» 9 декабря поклонники «Короля и шута» Вика Серебрякова и Артём Чурилов сыграют песни кумиров (18+). В новом «Баре Советов» на проспекте Мира 8 декабря — группа «Три кислорода» (18+) с кавер-версиями своих любимых хитов, авторскими песнями и вокально-инструментальной импровизацией с намеками на этнику. 9 декабря здесь обещают расчистить танцпол и для специального сета «Постсоветов» от DJ Nilson (18+) из «недооцененных композиций постсоветского периода, плавно перетекающих в диско».

В DeliMeal 8 декабря калининградские комики будут сражаться за стакан с деньгами (купюрами его по идее должны наполнить зрители) (18+). В этот же день в ДКЖ выступит участник проектов «Разгоны», «Смех без правил» и «Убойная лига», ведущий шоу «Самый умный комик» на ютуб-канале Stand Up Club № 1 Костя Пушкин (18+). 10 декабря пройдет открытый микрофон для опытных любителей пошутить и новичков этого дела в клубе LMF на проспекте Мира (18+).

В «Янтарь-холле» 8 декабря группа «Эпидемия» отметит 15-летие метал-оперы «Эльфийская рукопись» (12+) — полномасштабную концертную постановку представят в регионе впервые. 9 декабря здесь выступит Калининградский областной оркестр русских народных инструментов с программой «Под солнцем Италии» (12+) — это музыка Россини, Пуччини, Беллини и так далее. 10 декабря на сцену светлогорского театра эстрады поднимется певица Слава и споет про попутчицу и одиночество-сволочь (12+).

В филармонии 8 декабря — концерт Камерного оркестра под руководством Александра Андреева (6+). В программе — музыка Глюка, Баха, Грига, Чайковского, Вивальди, приправленная произведениями Генри Перселла, Нино Роты и Астора Пьяцоллы. 9 декабря органистка Мария Гаврилюк исполнит популярные органные сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и Микаэла Таривердиева (6+). А 10 декабря здесь сыграют музыку из кинофильмов «Спрут», «Профессионал», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «За пригоршню долларов», которую написал Эннио Морриконе (6+).





В Балтийском филиале Пушкинского музея 8 декабря историк Илья Дементьев расскажет об отражении Книги Екклесиаста в культуре (12+). 10 декабря художник и куратор Александр Дашевский проведет лекцию «Между подвалом и музеем. Особенности художественной самоорганизации на сломе эпох» (12+). Здесь продолжает работу выставка «Особый вид искусства» (12+), объединяющая работы современных художников, рефлексирующих на классические образцы, жанры и темы. В экспозиции — видеоарт, объект-арт, микс-медиа, графика, фотография и инсталляции .

В Музее Мирового океана продолжает работу выставка «Скелеты из шкафа» (12+). Среди экспонатов — экзоскелеты беспозвоночных моллюсков и ракообразных, скелеты кашалота, истребленной человеком стеллеровой коровы, моржа, белухи и других животных. «Ученые, подобно художникам, видят в этом материале историю жизни и эволюции, которая превосходит самый захватывающий приключенческий роман. Стоит только присмотреться», — отмечают в ММО.

За новогодним настроением надо отправлять в Музей искусств. На днях здесь открыли экспозицию «Щелкунчик и другие новогодние истории» (0+), которая будет работать до 21 января. «Каждый зал — невероятное путешествие в миры Гофмана, Андерсена и Зощенко, в которых нет ничего невозможного. Мари и Щелкунчик, Кай и Герда, Леля и Минька, многие другие герои оживают в графических листах лучших книжных иллюстраторов России — Игоря Олейникова, Антона Ломаева, Ольги Ионайтис, Надежды Бугославской, Сергея и Ирины Гавриловых, а также в уникальных работах художников декоративно-прикладного искусства — Виктории Рыбаковой и Владислава Зайцева», — рассказывают кураторы.

В Драмтеатре на этих выходных — непотопляемый «Номер 13» (16+) по пьесе Рэя Куни в постановке Вячеслава Виттиха (8 декабря), Groza (12+) по мотивам пьесы Александра Островского (9 декабря) и почти трехчасовой чеховский «Вишневый сад» (12+) в вариации Михаила Салеса (10 декабря). В Музыкальном театре 8 декабря — премьера этого сезона — «Дон Жуан. Моцарт. Избранное» (12+). «В отличии от оригинальной трехчасовой оперы Моцарта, продолжительность спектакля „Дон Жуан. Моцарт. Избранное.“ всего 1 час 15 минут. В спектакле прозвучат самые известные мелодии оперы Моцарта, но не будет речитативов и хоровых сцен — вместо них оперные солисты будут обмениваться разговорными репликами в паузах между ариями». — говорится в анонсе. А вот 9 декабря здесь размахнутся на 2 часа 40 минут и представят мюзикл «Робин Гуд» (12+).

Фото: Алексей Милованов, Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград