На острове Канта устроят забег Дедов Морозов

Благотворительный «Забег Дедов Морозов» пройдет на острове Канта 10 декабря в 12:00 (0+). Собранные средства планируют направить на строительство первого в Калининграде детского хосписа «Дом Фрупполо».

«Забег абсолютно символический, все желающие смогут пройти дистанцию в 1,3 км пешком. Главное — иметь атрибутику новогодних персонажей. Это могут быть борода или шапка Деда Мороза, кокошник Снегурочки, оленьи рожки, нос снеговика и что угодно ещё! Можно взять атрибутику с собой или приобрести на месте за благотворительное пожертвование», — отметили сотрудники «Верю в чудо».

Для участия в забеге необходимо заранее зарегистрироваться онлайн. Благотворительный взнос для взрослых составит 400 рублей. Дети могут принять участие в акции бесплатно при условии сопровождения хотя бы одного взрослого. После забега участников и зрителей ждёт хоровод вокруг ёлки напротив Кафедрального собора.

Напомним, на ул. Донского продолжается строительство детского хосписа «Дом Фрупполо». Это негосударственный проект, инициатором которого выступил благотворительный фонд «Верю в чудо».