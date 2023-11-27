На острове Канта устроят забег Дедов Морозов

Благотворительный «Забег Дедов Морозов» пройдет на острове Канта 10 декабря в 12:00 (0+). Собранные средства планируют направить на строительство первого в Калининграде детского хосписа «Дом Фрупполо».
«Забег абсолютно символический, все желающие смогут пройти дистанцию в 1,3 км пешком. Главное — иметь атрибутику новогодних персонажей. Это могут быть борода или шапка Деда Мороза, кокошник Снегурочки, оленьи рожки, нос снеговика и что угодно ещё! Можно взять атрибутику с собой или приобрести на месте за благотворительное пожертвование», — отметили сотрудники «Верю в чудо».
Для участия в забеге необходимо заранее зарегистрироваться онлайн. Благотворительный взнос для взрослых составит 400 рублей. Дети могут принять участие в акции бесплатно при условии сопровождения хотя бы одного взрослого. После забега участников и зрителей ждёт хоровод вокруг ёлки напротив Кафедрального собора.
Напомним, на ул. Донского продолжается строительство детского хосписа «Дом Фрупполо». Это негосударственный проект, инициатором которого выступил благотворительный фонд «Верю в чудо».«Это будет не только хоспис, мы его позиционируем как центр паллиативной помощи, — рассказывала „Новому Калининграду“ руководитель „Верю в чудо“ Софья Лагутинская. — Цокольный этаж займут помещения для разных волонтерских инициатив, даже социального предпринимательства. То есть стартапы, которые помогают городу Калининграду и его жителям. На первом этаже будет дневной стационар, 42 ребенка будут ежедневно посещать его, также будут проводиться реабилитационные, терапевтические семейные лагеря. На третьем разместятся 15 палат стационара, все они будут одноместными, семейного типа. Всего мы сможем обслуживать и сопровождать 350 детей ежегодно».