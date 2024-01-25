Пролетая над Татьяной: куда сбежать от Дня студента на этих выходных

«Школьный дискач», стихи с петербургской родословной, уроки медиаискусства, панк-слёт в честь Свина, латиноамериканские ритмы в евангелическо-лютеранском храме и оммаж фильму «Пролетая над гнездом кукушки» — рассказываем, куда сбежать от Дня студентов в эти выходные.

Пожалуй, «Вагонка» уже сбилась со счета, какой раз к ним приезжает DJ Lady Waks (18+). На выступлении 27 января её поддержат резиденты музыкального лейбла In Beat We Trust — DJ Valerie и Detach, а также победители чемпионатов по скретчу DJ Bless и Dr. Mel.

В обновленном «Бастионе» на Дзержинского 25 января отметят День студента концертом групп «Юность», «Который час» и «На случай астероида» (18+). 26 января здесь устроят панк-слет имени Андрея «Свина» Панова (18+) — основателя группы «Автоматические удовлетворители». В лайн-апе — «Без рецепта» (Санкт-Петербург), «Меньше стыда», «Лемминги» и «13,5». В баре «Форме» 26 января снова Social Dance Club и DJ Max (18+).

В «Ельцине» 26 декабря обещают «много жирных битов, острых скретчей, остроумных рифм» и «дичайший лайн-ап» на вечеринке Golden Era (18+). В списке выступающих — Step Rock, KC Mel & Mr.Santer, Source Beat, Dr.Mel Flow & Di Bless (Funk Fire Flava). В «Месте силы» в честь Дня студента 27 января устроят «Школьный дискач» (18+). Приветствуются олимпийки, «адидасы», кислотные цвета и танцы на барной стойке. За пультом — DJ Morrison, Flacon и Penochka. А 28 января в бар заглянет поэт и экскурсовод из Санут-Петербурга Иван Ищук (18+).

В «Баре Советов» 26 января Eli Fanat, dp/dt и Mashichev будут ставить disco, funk, house и experimental (18+). 27 января здесь по традиции устроят открытый микрофон для музыкантов (18+), а 28 января комики из объединения «Не такие» выступят с новым для себя комедийным форматом — «Шоу историй» — и поделятся воспоминаниями из своей жизни (18+). 26 января «Не таких» можно будет послушать на стендап-концерте в «Планете» (18+).

Комики из «Калининградского стендап-клуба» 25 января будут шутить в «Космодроме» (18+), а 28 января попробуют рассмешить гостей клуба LMF на открытом микрофоне для стендаперов (18+).





В местном филиале Пушкинского музея 27 в 16:00 и 28 января в 12:00 пройдет воркшоп по медиаискусству для подростков (12+) от искусствоведа Марты Яраловой. «Художников почти во все времена привлекала тема сновидения, нереального мира, возникающего в нашем сознании, пока мы спим. Но что видится зрителю, когда он встречается с произведением? Можем ли мы разгадать, чей сон перед нами? Понять, что в нем происходит? Сон ли это? Где наше место в нем, и есть ли оно? Поговорим о том, чем уникально медиаискусство для того, чтобы поделиться чем-то нереальным. Попробуем разобраться с тем, как мы воспринимаем такие произведения и как можем их описать», — говорится в описании воркшопа, принять участие в которому могут все желающие в возрасте от 14 до 21.

В Историко-художественном музее на этой неделе открылась выставка «И трубы их медные славу поют» (6+). Там можно увидеть парадную шпагу императрицы Елизаветы Петровны и портрет, написанный в годы её правления. Оба предмета — из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Парадная шпага была частью военного гарнитура Елизаветы, в который входили гладкоствольные ружье, пистолет и нарезной штуцер. Привезенный в Калининград портрет императрицы написан неизвестным мастером по оригиналу французского живописца Луи Каравака.

В «Янтарь-холле» 26 января калининградский симфонический оркестр исполнит «Золотые хиты отечественного кино» (12+). Прозвучит музыка из фильмов «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Иван Васильевич меняет профессию», «Жестокий романс» и др. 27 января на сцене светлогорского театра эстрады автор YouTube-канала с несколькими миллионами подписчиков Сатья Дас выступит с лекцией о семейном счастье (18+). 28 января Лариса Долина в сопровождении ансамбля Dolina Band представит музыкальную программу «Лучшее» (16+), в которую вошли хиты прошлых лет и премьеры.





В филармонии 27 января пианистка Анна Ушакова выступит с концертом «Любовь и страсть. От Баха до Листа» (6+). В программе — любовная лирику композиторов XIX века: Ф. Шопена, Э. Грига, Ф. Шуберта, Л. Бетховена, Дж. Верди, И.С. Баха и Ф. Листа. 28 января в бывшей кирхе Святого семейства запланирован концерт в рамках музыкального фестиваля Валерия Халилова «Честь имею!» с участием Концертного духового оркестра и солистов филармонии(12+).

В Евангелическо-лютеранском храме на проспекте Мира, 27 января выступят гитаристы Алексей Бачинский и Кристина Шульдайс с «испанскими и латиноамериканскими ритмами, ирландскими и балканскими мотивами, а также русскими мелодиями» (12+).

Театральная лаборатория «Акт Опус» 26 января представит читку пьесы Анастасии Букреевой «Чужой» (16+). «Было ли вам когда-нибудь интересно о чем думает и чего хочет человек напротив? Он мысленно цитирует Чехова или напевает рекламные слоганы? В пьесе А. Букреевой „Чужой“ помимо обычных людей есть еще те, кто озвучивает их мысли, и они почти никогда не совпадают с тем, что они говорят. Узнаваемый авторский слог, место действия — любой город России, культурные памятники и действующие лица, которые не действуют, но хотят. Что такое свободная личность, существует ли массовое потребление? Что произойдет с устоявшимся миром, если появится „не такой“ человек?» — говорится в анонсе.

В Драмтеатре 25 января — трагифарс «Зойкина квартира» (16+) по одноименной пьесе Михаил Булгакова. 26 января — сценическая версия романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (16+). «В инсценировке я использовал некоторые моменты из киносценария, и это скорее оммаж фильму. Форман для нас интересный собеседник, но мы ищем собственное понимание романа, — говорит режиссер постановки Евгений Маленчев. — Самое принципиальное отличие книги от фильма — главный герой. Для Формана центральной фигурой был Макмерфи в исполнении Джека Николсона, а роман Кизи — это воспоминания Вождя, поток его сознания. Действие на сцене будет развиваться в двух временах. В настоящем, где главным и единственным героем будет Вождь, который вырвался на свободу из сумасшедшего дома, и в прошлом, где основным конфликтом будет борьба между неуправляемым пациентом Макмерфи и методичной медсестрой Рэтчед».

27 января на сцене Драмтеатра тоже классика — «Доходное место» по произведению Александра Островского в постановке Михаила Салеса (12+).

В Музыкальном театре в последние выходные января только семейные мюзиклы — «Бременские музыканты» (6+) и «Царевна лягушка» (6+).