Все идет по плану: обзор мероприятий выходных с 16 по 18 февраля

В эти выходные еще слышны отголоски прошедшего Дня святого Валентина. По такому случаю в расписании уикенда — вечеринки с гаданиями на бывших и будущих, латиноамериканские танцы и песни о том, что «его глаза — это свет дальних комет».

17 февраля «Вагонка» приглашает погрузиться «в мир страсти и романтики» на Date Party (18+) вместе с euforii, Юлией Калинской, happysad и MU4O. В клубе «Склад» в этот день устроят вечеринку What Is Love? (18+) с поп- и рок-хитами всех поколений. В Ravelin на проспекте Калинина 17 февраля — Valentine Party Mirazh (18+) с гаданиями на таро и браслетами для знакомств.

В клубе Yalta обошлись без нежностей — 17 февраля здесь пройдёт концерт московской ska-punk-группы Distemper и рок-команды из Санкт-Петербурга «БеZ Б» (18+). Музыкантов поддержат местные коллективы «Паровоз», «Роковой год» и The Exploited Tribute. В обновленном «Бастионе» на Дзержинского в эту пятницу — концепт брутальных ребят из группы Klim (18+) при участии El Rodriguez. 18 февраля по плану — три часа ортодоксального панка в честь Егора Летова (18+). На сцене — «13.5», «Лемминги», «Три решетки», «Юный Летов» и Ингвар Самигулин.

В баре «Ельцин» 16 февраля — фестиваль саундтреков к газете «Любовь» (18+), выпущенной ко Дню святого Валентина. «Дорога сводила меня с тобой / И обещала нам даль за далью / Но ты будто камешек под стопой / И я снимаю сандалию», — гласит стих поэта Сергея Михайлова на одной из полос газеты. За диджейским пультом — Slowly, Deft, Waay, Yboi, Valter. В «Форме» в ближайшую пятницу — атмосфера Латинской Америки благодаря Social Dance Club (18+), доминиканским ритмам от DJ Max и бальным туфлям на босу ногу.

В «Месте силы» 17 февраля — фирменная вечеринка Meow Records Retrogroove vol.3 (18+). В меню — интригующий синти-поп от группы Solidno, DJ’s Y. Flava и SBGTK, а также «светомузыка, дым, томные взгляды, несдержанные танцы и усы». «Бар Советов» просит разминать колени перед сетом DJ Switchoff (18+), состоящим из хитов и раритетов различного происхождения — jazz, electronic, indiedance, psychedelic, disco. 18 февраля в стенах лампового заведения на проспекте Мира — открытый микрофон для комиков из творческого объединения «Не такие» (18+).

Участники Калининградского стендап-клуба расскажут свои лучшие шутки 16 февраля в фуд-холле Deli Meal (18+). А в воскресенье, 18 февраля, они проверят новый материал на открытом микрофоне в баре LMF (18+).





В «Янтарь-холле» 16 февраля испанский вокалист Ронни Ромеро исполнит хиты группы Metallica (6+). На следующий день эстафету перехватит российская певица Zivert (12+). Кстати, помимо концертов в эти выходные здесь начинает работу выставка «Ритм тела» (12+) художницы Ольги Чертовой, ученицы Израила Гершбурга и Виктора Рябинина. В качестве бонуса — DJ-сет проекта Electroplyaski.

В поселке Люблино 18 февраля устроят «День пингвина» (0+) с мотогонками по ледово- грунтовым маршрутам. «Какую категорию выбрать зачётной? А все просто: если вы считаете себя достойным спортсменом то дорога в хард, если вы новичок то софт. Никто вас ограничивать не будет, но стоит помнить, что профи на тумбочке в категории софт — это позор!» — не стесняются в выражениях организаторы.

На сцене Драмтеатра в эти выходные своеобразный рекорд — всего лишь одна комедия положений. Спектакль «Примадонны» (16+) можно будет увидеть 16 февраля. В субботу — спектакль в стиле роуд-муви «Гудбай, Берлин» (16+). Это история о двух подростках, которые устраивают себе альтернативные летние каникулы с выключенными мобильниками на угнанной «Ниве». На своём пути они встречают самых разных людей, порой очень странных, и в итоге делают неожиданное открытие, что мир вокруг — хороший. «Гудбай, Берлин» — это оммаж фильму «Достучаться до небес». Его смотрел автор пьесы Вольфганг Херрндорф. Он был смертельно болен, когда писал «Гудбай, Берлин», и знал, что ему отведено совсем немного. 18 февраля на сцене Драмтеатра — «Доходное место» (12+) по одноименной пьесе Александра Островского.

В Музыкальном театре в ближайшую пятницу покажут «Сон Михалины» (12+) — мистическую историю жизни, любви и смерти жены великого сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В субботу и воскресенье на сцене бывшего Дворца культуры рыбаков — семейный мюзикл «Бременские музыканты» (12+).