Пробуждение под Морриконе: как провести последние выходные февраля

«Твин Пикс» по-калининградски, фламенко у моря, погружение в сновидческие галлюцинации, эхо «Гарри Поттера» и «Великий Гэтсби» в музтеатре — рассказываем, куда сходить в праздничные выходные последнего месяца зимы.



«Вагонка» готовит к 23 февраля «Русский Рок Трибьют Пати» (18+). Группа «Hat-N-Beards» сыграет хиты «Кино», «Чайф», «Ленинград», «Ляписа Трубецкого» и «Мумий Тролля». В «Бастионе» на Дзержинского в этот день ждут на трехчасовой «Rock for Heroes» (18+). Хиты «Короля и Шута», Depeche Mode, Marilyn Manson и других исполнят Gu Aka Mole и New Version. В субботу, 24 февраля, здесь выступят группы «Юность» и «Пик фактор» (18+).

«Склад» проводит 24 февраля вечеринку Men’s Night (18+). Гостям обещают выступление топовых музыкальных коллективов города, конкурсную программу с призами и дискотеку 90-х — 2000-х. В баре «Ельцин» в субботу пройдет второй по счету концерт группы Antecify (18+). В «Месте силы» 24 февраля будет прощаться с Калининградом «Бортпроводник» (18+), к концерту присоединится «Проспект трав» (18+).

В «Баре Советов» 23 февраля пройдет ставший традиционным открытый микрофон для музыкантов, специальные гости — Max’s Stereo Film Night (18+). А 24 февраля здесь приглашают на Twin Peaks Party (18+), чтобы разделить скорбь по Лоре Палмер, скончавшейся в этот день 35 лет назад, и вишневый пирог. Отвечать за музыку будет DJ Morrison.

В «Резиденции королей» 23 февраля пройдет стендап-концерт Варвары Щербаковой (18+). Комики из объединения «Не такие» устроят прожарку в сочетании со стендапом в «Планете» (18+), а 25 февраля проверят свои шутки на открытом микрофоне в «Баре Советов» (18+). «Калининградский стенд-клуб» будет шутить в LMF на проспекте Мира (18+).

В местном филиале Пушкинского музея завершается выставка цифрового искусства «Ложное пробуждение» (12+). Посетить её можно до 25 февраля. «Название выставки отсылает к научному феномену — типу сновидческой галлюцинации, когда спящему кажется, что он проснулся, хотя все еще продолжает спать», — описывают мероприятие организаторы.

В Музее янтаря до 25 февраля можно успеть посетить выставку из музея-заповедника «Царицыно» (0+), посвященную традициям и новациям в советском ювелирном искусстве. До конца этой недели здесь также проходит выставка «Так точно!», на которой представлены мужские украшения и тематические интерьерные объекты, созданные мастерами из Калининграда и Москвы.

В Музее изобразительных искусств до 25 февраля можно посмотреть работы Виктора и Валентины Елфимовых. В рамках экспозиции «Четыре времени Балтики» (0+) представлены живопись и керамика, созданная художниками за полвека. В эти выходные в учреждении завершается и выставка «Время влюбленных» (0+), которая показывает взгляд художников на чувство любви к женщине-музе, жизни и искусству.

В «Янтарь-холле» в Светлогорске 23 февраля покажут музыкальную притчу «Фронтовые фотографии» (6+). В этот же день здесь будет проходить Фестиваль Лиги Международного Союза КВН «Запад России» (6+), в котором примут участие лучшие команды КВН Калининградской области. В субботу, 24 февраля, трио Олега Бутмана и Варвара Бутман (12+) исполнит хиты джаза, а 25 февраля на сцене театра эстрады станцует фламенко аргентинский коллектив «Los Potros Malambo» (6+).

В филармонии 23 февраля пройдет органный концерт лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк (12+), которая исполнит лучшие «героические» произведения композиторов нескольких столетий. В субботу, 24 февраля, учреждение приглашает на вечер мировых саундтреков (12+), где прозвучат известные мелодии из кинофильмов «Интерстеллар», «Гарри Поттер», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря» и других. Музыканты исполнят в числе прочих саундтреки Эннио Морриконе, Ханса Циммера и Джона Уильямса. В воскресенье, 25 февраля, запланирован музыкальный спектакль «Гуси-лебеди: перезагрузка» (6+).

В Кафедральном соборе 24 февраля пройдет концерт «Диалог поколений» (6+) с участием пианиста Дениса Мацуева, но на официальном сайте учреждения билеты уже недоступны. 25 февраля лауреат XI Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Лилия Печенкина исполнит готическую симфонию Шарля-Мари Видора, хоральные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха и сонату Юлиуса Ройбке (6+). Евангелическо-лютеранская церковь на проспекте Мира приглашает 24 февраля на концерт в рамках Второго фестиваля духовой музыки «Музыка ветра» (18+). Закрытие фестиваля пройдет 25 февраля в филармонии (12+), где обещают исполнить шедевры барочной музыки в переложении для ансамбля духовых инструментов.

В драмтеатре 24 февраля покажут новую постановку Евгения Маленчева «Чайка» (16+) по мотивам комедии Антона Чехова, а 25 февраля — спектакль Михаила Салеса «Поминальная молитва» (12+) по мотивам произведений Шолом-Алейхема. Театр «Третий этаж» приглашает на спектакль «Чайка Джонатан Ливингстон» (12+).

В Музыкальном театре 23 февраля поставят героическую балладу «Мы выживем» (12+). «Война жестока. И всё же „Мы выживем“ — это спектакль о любви. О любви, которой уже никогда не случится, о любви братской и дружеской, о многоликой сущности понятия любовь», — говорится в описании. В субботу, 24 февраля, здесь сыграют мюзикл «Великий Гэтсби» (16+). «Коллаж из сцен — воспоминаний главного героя — превратится в настоящую феерию, овеянную золотой пылью эпохи джаза, сухого закона и стиля арт-деко», — обещают организаторы. В воскресенье, 25 февраля, в музтеатре покажут музыкальную сказку «Остров сокровищ» (6+).

Фото: Виталий Невар, Юлия Власова / Новый Калининград