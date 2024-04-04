Чем сердце успокоится: строим планы на выходные с 5 по 7 апреля

Виниловый маркет в библиотеке, страсти по Ведьмаку, рассказы о Ридли Скотте, миграция птиц на Куршской косе и сказка о замерзшем русском городе, из которого никто не может выбраться, потому что медведь перегрыз электрический кабель, — рассказываем об интересных событиях выходных.

В клубе «Склад» 5 апреля в 21:00 — DeadWoodsBlues (18+), собравшие из закромов мирового рок-н-ролла несколько десятков любимых нетленок разной степени тяжести — от The Rolling Stones до Motörhead. 6 апреля в 20:00 в клубе на Ялтинской выступит поп-рок-группа из Сибири «Следы» (18+). На разогреве — калининградцы «Юность» и «Рилай».

В пространстве Fabrik на Каштановой аллее, 1А 6 апреля в 23:00 ждут концерт Sajjra (18+). «Это смесь теллурических, эфирных и не поддающихся классификации песен, которые могут вызвать резонанс андских ритуальных оркестров или величественных природных ландшафтов, — уверяет анонс. — Они излучают текстуры и ритмы, которые напоминают городские и сельские звуковые ландшафты, мутирующие в видениях, полных шума, цвета и транса». Поддержат гостя из Перу местные диджеи Switchoff, Nilson и Meetya.

Как говорится, даже не зовите меня на вечеринку, если она не проходит в библиотеке. Проект Kommuna устроит 5 апреля в 18:00 в Калининградской научной библиотеке виниловый маркет, лекцию-беседу «Винил — от экзотики до культа» (проведет ее DJ Пенс, он же — музыкант Андрей Коломыйцев), а Rutz, Mo Bitz и Switchoff обещают электроакустическую импровизацию на основе фрагментов аудиокниг. Всё это — вечеринка «Коммутация» (18+).





В «Форме» 5 апреля в 20:00 — стендап Никиты Пушарина (18+) под названием «Второе» (судя по афише, в честь пюрешки с котлеткой). В соседнем «Ельцине» 6 апреля в 21:00 — Lager Dance (18+) от DJ Польский (ска, регги, диско) и Хэнговер (нью-вейв, панк, мод).

В «Месте силы» 6 апреля в 20:00 готовятся выступить «Три кислорода» (18+) — трио, которое играет известные песни, но аранжирует их так, что вы не сразу вычислите «Сплин» и «Машу и Медведей». 7 апреля в 20:00 в баре на Галицкого, 18 — открытый микрофон от Калининградского стендап-клуба (18+).

В «Баре Советов» 5 апреля в 20:00 Max’s Stereo Film Night (18+) отметят день рождения фронтмена, а поможет в этом группа Betty. 6 апреля в 20:00 Вика Серебрякова и Вадим Калугин (18+) проведут здесь квартирник с песнями «Короля и шута», «Арии» и «Порнофильмов». А 7 апреля творческое объединение «Не такие» устроит проверку шуток от опытных комиков (18+).

В «Бастионе» 5 апреля в 20:00 устраивают очередной трибьют группы «Кино» (18+), 6 апреля в 20:00 поют песни Roxette (18+), а 7 апреля с 13:30 устраивают фестиваль «Согревающий сбор» (6+) в честь Ведьмака. Обещают, что он очень даже подойдет для людей, никогда не читавших, не смотревших и не игравших в произведения по созданной Анджем Сапковским вселенной. «Нас ждут вводные лекции, которые расскажут об основных персонажах, мироустройстве и монстрах, музыка, танцы, фотозона, игра в гвинт и просто атмосфернейший день в компании друг друга», — считают организаторы.

В «Янтарь-холле» 5 апреля в 19:00 ждут Юлию Паршуту и Марка Тишмана (6+) с полуторачасовой программой «Любил Маяковский!». Здесь же фестиваль «Русская музыка на Балтике» откроется рок-оперой «КарамазоВЫ» (12+). В ролях — Светлана Светикова, Валерия Ланская, Александр Рагулин, Игорь Балалаев, Денис Дэмкив и др.

В Кафедральном соборе 5 апреля в 19:00 — концерт «Симфоническая пятница» (6+). Симфонию Ференца Листа «Фауст» исполнит Калининградский симфонический оркестр, сводный мужской хор Калининградской области и органист Мансур Юсупов. 6 апреля в 18:00 в Кафедральном соборе представят программу «Бах и восток» (6+) к юбилею композитора Арифа Абдуллы оглы Мирзоева, который пишет для органа и исследует творчество Баха.

В Калининградской филармонии 5 апреля в 19:00 — органистка Мария Гаврилюк исполнит «Шедевры органной музыки» (6+), а 7 апреля пианистка Анна Ушакова проведет «Вечер у рояля» (6+) без концертного исполнения произведения и ведущего, но с возможностью увидеть и услышать, как рождается музыка.





В кинотеатре «Заря» 7 апреля в 18:00 киновед Никита Ильясов выступит с авторской лекцией о режиссере Ридли Скотте (16+) и его фильмах «Бегущий по лезвию», «Чужой», «Прометей» и «Марсианин» и др.

На Куршской косе 6 апреля отметят День птиц (0+). С 11 до 15 часов на территории визит-центра пройдет целая серия мероприятий: научно-популярная лекция «Миграция птиц на Куршской косе» от сотрудников биостанции «Рыбачий», «Птичий базар» — литературная гостиная с раскрасками и настольными играми для детей, квест-игра «Пернатые истории», мастер-классы по изготовлению открытки и экоигрушки, лотерея «Поймай удачу за хвост» и др.

В галерее ArtGart открывается новая выставка художника Димы Чайки «Чем сердце успокоится» (18+), посетители которой увидят процесс создания 78 иллюстраций для авторской колоды карт таро.

В Драмтеатре на этих выходных — комедии положений «Номер 13» (16+) и «Примадонны» (16+). В Музыкальном театре 5 апреля в 19:00 мини-опера «Моцарт. Свадьба Фигаро. Избранное» (6+), 6 апреля в 17:00 — семейный мюзикл «Мэри Поппинс» (6+), 7 апреля в 17:00 — история любви «Великий Гэтсби» (16+).

Театральная лаборатория «Акт Опус» сыграет 6 апреля в 19:00 мрачную сказку «Черная пурга» (16+). «Однажды в далёком городе Н. медведь перегрыз интернет-кабель и господин Свердлов не смог улететь обратно в Москву, чтобы заснуть в своей уютной постели. Теперь ему нужно найти медведя и починить проводку, чтобы заработали аэропорт или хотя бы вокзал, но город Н. так просто не отпустит своего гостя», — обещает синопсис. Действие в пьесе Анастасии Букреевой разворачивается где-то между замерзших улиц, бара и кладбища. «Сам термин „чёрная пурга“ появился в Норильске в 1957 году, когда метель превратилась в ураган, — поясняют авторы постановки. — Из домов нельзя было выходить из-за минимальной видимости, но все выходили из-за вечной русской тайны».