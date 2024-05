Киберкабаре с вуду-панком: ищем развлечения в длинные майские выходные

День рождения Дейва Гаана, уроки зельеварения, немножко вуду-панка, киберкабаре, сельдь с яблоком в компании «Танцев минус», пасхальный фестиваль, военные спектакли и деревенские ярмарки — рассказываем, куда податься в длинные майские выходные.

В афише «Вагонки» — концерт, без которого сложно представить май в Калининграде. 8 мая в 21:00, в канун дня рождения Дейва Гаана, здесь пройдет 26-й съезд фанатов Depeche Mode (18+). В этом году программа построена на основе Momento Mori Tour, нынешнего тура Depeche Mode, на концертах которого, в отличии от предыдущих, смогли побывать единицы поклонников из Калининграда. Ответственные за британский синти-поп — London Paris.

В клубе Yalta 12 мая в 19:00 группа 2rbina 2rista (18+) сыграет вуду-панк. На «Складе» 11 мая в 22:00 устраивают диджеи Margo, Ondskan и Alan (18+) устраивают вечеринку, обещающую раскачать от зимней спячки на волнах Tech/Deep/Melodic/Progressive House. В обновленном «Бастионе» 9 мая отметят День Победы (18+): в 12:00 по расписанию — марш юнармейцев, песни советских лет, авторские композиции и стихи на уличной площадке, полевая кухня, в 18:00 — песни Победы и авторские композиции. 11 мая в 19:00 в «Бастионе» выступит поэт и музыкант Ден Назгул с сольным акустическим концертом (18+), 11 мая в 23:00 — концерт от создателя трибьют-шоу The Prodigy и Marilyn Manson — Raphael Délacroix (18+), 12 мая в 20:00 — дебют рок-коллектива «Торба-на-Круче» в Калининграде (18+). В «Янтарь-холле» 10 мая в 19:00 ждут выступления Алексея Горшенева (18+) — брата фронтмена «Короля и шута» Михаила Горшенева. 12 мая в 17:00 на сцену светлогорского театра эстрады поднимется победитель одного из сезонов проекта «Голос» Сергей Волчков (18+).

Бар «Ельцин» предлагает присоединиться к вечерней пробежке и зарядить себя на новые подвиги. Старт у главного входа в Центральный парк 10 мая в 20:00 (18+), финиш — в баре, где DJ Klassnyy отыграет свой дебютный сет. В «Баре советов» 9 мая в 21:00 — очередная вечеринка от моба Come With Us с «безумными ИИ-каверами лучших попсовых хитов, а также киберкабаре» (18+). 12 мая в 20:00 в баре на проспекте Мира, 118 устроят стендап-концерт комики из творческого объединения «Не такие» (18+). В «Месте силы» 12 мая в 20:00 будут выступать комики из Калининградского стендап-клуба (18+).





На стадионе «Ростех Арена» 11 мая в 20:30 «Балтика» сразится с московским «Динамо» в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу (0+). Сейчас команда находится в зоне вылета из РПЛ, а главный тренер Сергей Игнашевич условно дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 200 тысяч рублей за оскорбительные высказывания в адрес арбитров.

На острове Канта продолжает работу гастрономическая ярмарка под названием «Обед у Канта» (0+). В меню — треска во всех видах, колбаски с тушеной капустой, паста из сельди с яблоком, люля-кебаб из щуки и судака и неизбежные бургеры и шаурма. В качестве бонуса — много (слишком много) картонных Кантов и цитаты философа на каждом углу. 9 мая в 20:00 на гастрономическом фестивале выступит группа «Танцы плюс», 10 мая — Rock’n’roll city и Катарина, 11 мая — Anna Grin Band, в заключительный день работы ярмарки 12 мая — снова «Танцы плюс».

12 мая с 12:00 на Площади Победы перед Кафедральным собором Христа Спасителя пройдет Пасхальный фестиваль (0+), посвященный году семьи. В рамках концертной программы состоятся выступления Детского оркестра русских народных инструментов, Любительского хора Свято-Андреевского храма и др.

В Светлогорске в сквере у пространства «Телеграф» устроят «Фестиваль умений» (0+), разработанный подростками. В программе — настольные игры, гаражная распродажа, мастерская стритфуда, столярная мастерская, плэнер с художниками, музыкальный джем.

В Краснолесье, куда недавно запустили рельсобус, с 9 по 12 мая пройдет мини-ярмарка местных продуктов (0+) с прогулками на родник и по окрестностям в компании местных жителей, посещением пасеки, экскурсиями по Виштынецкому экологическому музею и прокатом велосипедов.

Музей Мирового океана присоединится к акции «Гудок Победы» (0+). 9 мая в 12:00 музейные суда дадут гудок. В этот день со сцены на музейной набережной прозвучат песни военных лет в исполнении трио «Парус». А в конгресс-холле главного корпуса в 12:30 покажут спектакль «Осколки — немые крики войны» от театральной студии «Стоп» (12+), в 13:00 устроят кинолекторий с показами фильмов о военном фотографе Евгение Халдее (12+) и военной драмы «Африка» (12+). 11 мая в 11:00 от главного корпуса музея стартует автобусная экскурсия к маяку в посёлке Заливино с посещением пивзавода в Полесске «Путь к маяку» (6+).





В зеленоградском Музее курортной моды 10 и 11 мая в 17:00 историк культуры, научный сотрудник и хранитель Отдела истории русской культуры Эрмитажа Николай Онегин выступит с лекциями о мире мужского костюма XIX-ХХ веков, «Русских сезонах» Сергея Дягилева и моде начала ХХ века (6+).

На территории казармы «Кронпринц» с 10 по 12 мая пройдет фестиваль Гарри Поттера (0+). Обещают мастер-классы, квиз для знатоков, театральное и световое шоу, фотозоны и интерактивы, стеклодувную мастерскую, зельеваренье, прорицание, травология и другие развлечения. Вход с пяти лет платный.

В Кафедральном соборе 11 мая в 18:00 пройдет концерт «Музыка Кафедральных соборов» (6+). На сцене — лауреаты международных конкурсов Марина Попова (меццо-сопрано) и Анна Ветлугина (орган). «В какой бы стране мира вы ни зашли в собор со стрельчатыми окнами и мозаичными витражами — услышите ангельское приветствие. Так приветствовал деву Марию архангел Гавриил, принеся ей благую весть о скором рождении Иисуса Христа. В Кафедральном соборе на острове Канта нас встретят несколько таких приветствий, которые создали Лист, Шуберт, Пьяццолла и другие композиторы, желая передать свое ощущение света», — отмечается в анонсе.

В филармонии 10 мая в 17:00 — концерт «Аве Мария» (6+) с органными и вокальными сочинениями Баха, Генделя, Гуно, Шуберта, Каччини и других западноевропейских классиков, прославляющие светлый образ Богоматери. 12 мая в 18:00 заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин (6+) сыграет музыку Рахманинова, Дебюсси, Листа, Шуберта, Шумана, Шопена и др.

В Драмтеатре 9 мая в 18:00 представят драму «Нюрнберг» (16+) о суде над нацистами, 10 мая в 14:00 артист Петр Мутин сыграет моноспектакль «На всю оставшуюся жизнь» (12+) — сын фронтовика посвятил постановку своим родителям, 10 мая в 18:00 представят спектакль «Материнское поле» (16+) по одноименному произведению Чингиза Айтматова, 12 мая — премьера постановки «Наше всё» (12+), посвященной Александру Сергеевичу Пушкину.

В Музыкальном театре 10 мая — героическая баллада «Мы выживем» (12+) о женской доле на войне, 11 и 12 мая в 17:00 — семейный мюзикл «Мэри Поппинс» (6+).