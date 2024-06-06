Шаманы или викинги: как провести июньские выходные

Встреча с викингами, отдых под шаманские напевы, танцы до утра и еще миллион других причин не сидеть дома — рассказываем, как провести летние выходные в Калининграде.

Для ценителей рока в «Бастионе» 8 июня в 20:00 на сцене выступит группа «Erhighness» (18+) с каверами на Papa Roach, Limp Bizkit, Bon Jovi, «Король и Шут», Rammstein, Red Hot Chili Peppers. А 9 июня в 20:00 посетителей ждет концерт Димы Вагина (18+) — лидера группы «Летная школа», который прилетел к нам из Санкт-Петербурга.

Если вам больше по душе бары и ностальгия по ламповым вечерам нулевых, то в «Месте силы» 8 июня в 20:00 начнется квартирник (18+), участие в котором примет восемь артистов, один из которых прилетел из Владивостока. 9 июня запланирован открытый микрофон-формат (18+), где комики, от дебютантов до опытных, проверят на публике свои шутки. Будет даже возможность выступить самому по предварительной записи.

От души посмеяться можно будет и в «Баре Советов»: 8 июня в 22:00 стартует «Comedy night» (18+) от полюбившегося объединения стендаперов «Не такие».

А если душа просит танцев всю ночь напролет, тогда стоит посетить open-air «Summer Night» (18+) в Астрономическом бастионе. В репертуаре мероприятия «хиты молодости», hip-hop, r&b и другие музыкальные жанры. Для ценителей необычного отдыха на вечеринке будет гадалка и татуировщики. Двери откроются в 21:30 и закроются в 6:00.

Если хочется посетить нетипичное мероприятие, то в коворкинге House состоится «Сияние. Концерт-терапия» (12+). Гостей ждет «трио музыкантов, творчество которых черпает вдохновение в глубинах шаманской традиции». Расслабиться душой и телом можно будет 8 июня в 17:00.

Не поздно еще приобрести билеты на главный музыкальный фестиваль классической музыки «Кантата». 8 июня в 14:00 для детей представят сюиту Камиля Сен-Санса «Карнавал животных», а в 20:00 начнется концерт «Оперные шедевры» (12+) в Калининградской областной филармонии. 9 июня в 20:00 пройдет гала-концерт (12+) в честь закрытия фестиваля у Соборной площади на острове Канта. Но билеты на него, к сожалению, уже распроданы.







Выходные также будут насыщены выставками и театральными постановками. 8 июня в 14:00 «Янтарь Холле» начнется шоу «Пушкинский дневник» (0+), приуроченное ко дню рождение поэта (при участии нового калининградского театра «Синяя лисица»). А 9 июня в Светлогорске выступят знаменитые российские актеры Татьяна Орлова, Татьяна Васильева, Андрей Кайков и другие с комедией «Семейный переполох» (16+): «Главные герои этой истории — милые и забавные сестры Грета и Роза, которые живут в старинном фамильном доме в центре города. В один из обычных дней к ним приезжают их любимые племянники и застают своих теток врасплох — в шкафу у безобидных с виду сестер обнаруживается труп», — указано в описании спектакля. Начало в 17:00.

В театре «Третий этаж» на сцене «Чердак» вернется постановка современной притчи «Сестры» (12+) о столкновении двух душ. Увидеть его можно будет 9 июня в 19:00.

Для гостей Зеленоградска 8 июня в 18:00 в кафе «Соленая ворона» тоже пройдет спектакль «Евгений Онегин» (12+). Драмтеатр предлагает калининградцам «Путешествие налегке» (16+) — аудиоспектакль в театральном трамвае (8 и 9 июня в 20:00) и уличный спектакль «НЕ КАНТовать» (12+) в Башне Врангеля (8 и 9 июня в 19:00).



Детям сидеть дома тоже не придется. В Театре кукол 8 июня в 12:00 покажут спектакль «Теремок» (4+) и 9 июня в 12:00 «Аленький цветочек» (5+).

В полюбившейся жителям и туристам деревне Кауп 8 июня с 13:00 до 17:00 можно будет провести «День с викингами» (0+), а с 19:00 до 23:00 «Ночь огня» (12+).

Текст: Ольга Кадомцева, фото: / Новый Калининград