«Рок ради жизни» и для котиков: ждём громкие выходные в Калининграде и области

Грядущие выходные порадуют любителей гитарных риффов. Их ждут в Пионерском на благотворительном фестивале «Рок ради жизни», а также в нескольких клубах Калининграда. Брутальные рок-н-рольщики готовы собрать не только толпу фанатов, но и средства для котиков. Рассказываем, где танцуют, созерцают и соревнуются в Калининграде и области в этот насыщенный событиями уик-энд.



«Вселенную чистого рока» обещает московская группа Your Lust на концерте в клубе «Калининград Сити Джаз» в пятницу, 14 июня (18+). Солист Дарэл Альфонсо — «горячий кубинец», участвовавший в шоу «Голос». «Настройте свои чакры на революцию звука — будет жарко», — обещают организаторы. В субботу, 15 июня, там же прозвучат лучшие танцевальные хиты от группы «Танцы+» (18+). Музыканты приготовили для зрителей «огромный арсенал зажигательных песен» групп «Руки Вверх», «Братья Грим», «Ленинград», «Король и Шут», «Мумий Тролль», «Агата Кристи» и других исполнителей. Невероятным образом в этом гремучем коктейле оказались и Depeche Mode.

В клубе «Склад» 14 июня прогремят эстонские рокеры Un-Real (18+). «Стилистика группы — классический heavy metal с элементами thrash-metal и прог-рока», — гласит анонс. 15 июня команду из Таллина можно будет увидеть и услышать на благотворительном фестивале «Рок ради жизни» (16+), который пройдёт в Пионерском. На Портовой,1 также выступят «Станок», «Наборы хромосом», «Рилай», «Западный фронт», «Артур Беркут», «Четыре» и другие. На месте будет проводиться благотворительный аукцион и сбор средств в поддержку центра «Верю в чудо».

В «Бастионе» 14 июня пройдёт первый в Калининграде акустический концерт Игоря «Кэша» Лобанова (18+), вокалиста и основателя групп «Слот» и «МодеМ». Поклонники получат «уникальную возможность услышать любимые песни в ламповом акустическом звучании, а также познакомиться со стихами одной из важнейших фигур отечественной альтернативной сцены», а ещё «шанс пообщаться с музыкантом, задать любые вопросы», уверяют организаторы. 15 июня там же, на Дзержинского, 31в, ждут любителей потрясти головой. Эту возможность предоставят зрителям «лучшие музыканты города», которые исполнят «трибьют-концерт металкорщиков Parkway Drive и легендарных дэзкорщиков Suicide Silence» (18+). Наконец, 16 июня, в воскресенье, на сцену «Бастиона» выйдут «Сухарев Бэнд», «ДругиЕноты» и «Кто-то с кем-то» в рамках «благотворительного концерта для котиков» (16+). Меломаны услышат «любимые хиты в необычной аранжировке, а также авторские песни». Все собранные средства обещают передать приюту «Кошкин Дом 39» «на лечение и корм для котиков». «Лапки в руки и к нам», — приглашают организаторы.

16 июня в баре «Место силы» «Калининградский Stand Up Клуб» организует «открытый микрофон — формат, где комики, от дебютантов до опытных, проверяют свои шутки» (18+). В караоке-баре «Квартирник» 14 июня бесплатный концерт даст группа «Газеты пишут» (18+). В клубе «КинРок Холл» 14-16 июня пройдут отборочные туры фестиваля «КинРок — 2024» (18+).

В «Янтарь Холле» 14 июня пройдёт «Гала-концерт звёзд Мариинского театра» (6+). Организаторы обещают «торжество русской музыки П. И. Чайковского». Зрители услышат вальс цветов из балета «Щелкунчик», арии и дуэты оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая Дама», а также шедевры мировых оперетт: арию Мистера Х из «Принцессы Цирка», «Терцет» из оперетты «Летучая Мышь», выходную арию из оперетты «Марица». 15 июня там же состоится стендап концерт Сергея Молчанова (18+), 16 июня — концерты ансамбля «Калейдоскоп-трио» (6+) и Ярослава Сумишевского (16+). 15 июня в «Янтарь Холле» Марк Гаврилов представит моноспектакль по произведениям Виктории Токаревой «Когда петуху отрубают голову» (16+).

Любителей физкультуры и спорта приглашают 15 июня на спортплощадку на ул. Кронштадской, 20. Там пройдёт «Фитнес-битва» (0+), которая определит лучших в подтягиваниях на перекладине, приседаниях, отжиманиях от пола, бёрпи, прессе и прыжках через скакалку.

15-16 июня в Калининграде впервые состоится морской фестиваль «Паруса мира» (0+). Его ключевым событием станет заход легендарного парусника «Мир» в морской рыбный порт Калининграда. Гости фестиваля впервые за всю историю знаменитого фрегата смогут прогуляться по его главной палубе. Также в программе музыкальные концерты на борту фрегата, регата яхтсменов в Балтийском море, парад экипажей моряков и яхтсменов, создание арт-объектов в порту, морская спартакиада и уникальный марафон — первый в России портовый трейл с различными дистанциями. Кроме того, на фестивале выступят Олег Нестеров с группой «Мегаполис», музыканты группы Therr Maitz Виктория Жук и Дмитрий Павлов, Илья Разин с концертом группы «Полюса» и другие артисты. Подробная программа — по ссылке.

На сцене Калининградского драматического театра 14 июня выступят артисты из Ульяновска. Зрители увидят ироническую комедию «Любовный квадрат» (16+). 15 июля Ульяновский драматический театр И. Гончарова представит спектакль «Бедная Лиза» (12+). «Лаконичное сценическое оформление, выставочного качества костюмы, исполненные с дотошным вниманием к мелочам, мощный сплав фольклорной, симфонической и современной электронной музыки разрушают стереотипное восприятие сентиментальной повести и создают на сцене стильный орнамент для напряженного и актуального конфликта», — говорится в анонсе.

В Калининградском областном музыкальном театре 14 и 15 июня вновь покажут мюзикл «Великий Гэтсби» (16+) по одноимённому роману Скотта Фицджеральда. 16 июня — мюзикл для детей «Новые приключения Буратино» (6+).

«Органным хит-парадом» (6+) предстоит насладиться посетителям Калининградской областной филармонии 14 июня. Лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк исполнит произведения Баха, Франка, Брамса и других композиторов.

Насладиться органной музыкой можно и в Кафедральном соборе. Там пройдёт серия мини-концертов (0+). «Вы услышите как хорошо знакомые произведения, так и редкие сочинения композиторов, которые также были известны как выдающиеся органисты своего времени», — обещают организаторы. Также в соборе 15 июня состоится открытие выставки одной картины (6+). В этом году её героем станет произведение выдающегося русского художника Ивана Шишкина. Это пейзаж «Полдень. В окрестностях Москвы» (холст, масло, 1869 год). Первый вечер в соборе картина проведёт в обществе Чайковского, Стравинского, Глинки, Балакирева и других композиторов, сочинения которых исполнит лауреат 17 Международного конкурса имени П. И. Чайковского, а также ряда международных состязаний Джордж Харлионо (фортепиано). 16 июня в соборе пройдёт концерт «Музыка севера» (6+). Произведения финских, норвежских, датских и шведских композиторов исполнит лауреат международных конкурсов Марина Вяйзя (орган).

«Божественную комедию» (18+) покажут в Областном центре культуры молодёжи 15 июня. Спектакль по одноимённой пьесе Исидора Штока, не имеющей никакого отношения к великому произведению Данте Алигьери, повествует о сотворении мира и первом в истории человечества любовном романе Адама и Евы.

16 июня в КДК «Геркулес» пройдёт турнир спортивного бального танца Tango (0+) «Окунитесь в мир танца, насладитесь эстетикой движений, грацией и эмоциями как юных, так и взрослых танцоров», — предлагают организаторы.

Текст: Мария Власенкова, фото из архива «Нового Калининграда»

