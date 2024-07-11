Рок на парковке и от волынщиков: планируем выходные в Калининграде и области

Лето в Калининграде и области богато на всевозможные фестивали. Выходные вновь порадуют любителей рок-музыки: трибьют-шоу с хитами Queen, Nirvana, Metallica, Scorpions и Red Hot Chili Peppers в исполнении калининградских музыкантов пройдёт на парковке «Ростех Арены». Спокойный семейный отдых можно запланировать в Светлогорске на фестивале искусств. Пионерский обещает танцы на пляже и встречу с Нептуном. Наконец, если вам больше шести лет, можно отправиться на шоу брутальных волынщиков из Москвы. Подробности — в традиционном обзоре «Нового Калининграда».



13 июля на парковке стадиона «Ростех Арена» меломанов ждёт настоящее рок-комбо — фестиваль Lal Rock Fest (18+). Мировые хиты групп Queen, Nirvana, Metallica, Scorpions и Red Hot Chili Peppers исполнят, согласно анонсу, «лучшие музыкальные коллективы Калининграда». В качестве организатора указана Yalta Band. Гостям обещают «море драйва, пенного и живой рок-музыки», а также фудкорт. Вход свободный.

Если хочется не только «моря драйва», но и просто моря, можно отправиться в Пионерский. 13 июля там отметят День города и День рыбака (0+). В программе праздника встреча Нептуна, костюмированное шествие, соревнования по силовому экстриму, выставка ретро-автомобилей, большой концерт, неоново-световое шоу и пляжная дискотека. Всех желающих обещают угостить традиционной рыбацкой ухой.

В баре «Бастион» 13 июля прозвучат хиты Papa Roach, Limp Bizkit, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers и других рок-групп в исполнении Ёrhighness (18+). Также запланировано «огненное Rammshow от Ивана Халеева». 14 июля там же состоится музыкально-поэтический вечер «Человек» (18+). «Яркие представители калининградской поэзии с разными взглядами на жизнь и творчество собрались в одно течение, чтобы совместить несовместимое. Это мы — последние романтики города К. », - рассказывают организаторы. Также вечером воскресенья в «Бастионе» запланирован «андеграунд-концерт» (18+) от «молодой группы „КОмиТет“ под управлением динозавра калининградской сцены Александра Верешко» и «не менее молодой, но очень опытной» команды «Закройте форточку». Гостям обещают «веселый праздник неформалов и бунтарей».

В клубе «Калининград Сити Джаз» 12 июля танцуют под поп-рок-смесь из Depeche Mode, «Агаты Кристи», «Короля и Шута», «Мумий Тролля», «Братьев Грим», Димы Билана и других исполнителей. «Огромный арсенал зажигательных песен» подготовила группа «Танцы+» (18+). 13 там же можно послушать джаз в исполнении группы «Акцент» (18+).

В «Месте силы» в субботу запланирован «супер зажигательный движ» от New Version и Amon Beat (18+). «Послушаем старых добрых депешей, потанцуем под солянку из русских и зарубежных хитов 90 — 00-х. Будет жогово», — обещают организаторы.

Днём ранее музыканты выступят в баре Morrison (18+). После концерта за настроение публики отвечает Dj Alex Strokes. В субботу и воскресенье сеты отыграют Dj Haldej и Dj Sam (18+).

В караоке-баре «Квартирник» 13 июля состоится концерт группы «Hat-N-Beards» (18+) с хитами русского рока. «Синтез быстрых электронных ритмов и грязной эстетики панка» прозвучит в тот же день в клубе Fabrik (18+). Гостям вечеринки «Electro Punk» (18+) обещают «два танцпола: зал с плотными и мелодичными электровибрациями, летка с большим уклоном в экспериментальное и жёсткое звучание». Вечером того же дня в Fabrik ждут любителей стендапа. Там пройдёт «концерт про эту девчоночью жизнь, как она есть» Оли Гриневич (18+).

Тех, кто любит электронные вечеринки, но «не готов жертвовать здоровым ночным сном», ждут 12 июля в пространстве Soul Garden (18+). Авторы проекта DecaDance организуют «вечеринку европейского формата на открытом воздухе с 18:00 вечера до 23:00». Гостям обещают «атмосферную площадку на Верхнем озере под открытым небом», «лучший акустический звук в Калининграде» и электронное музыкальное меню без техно. «Все узнаваемые и прогрессивные люди города собираются здесь: если вы ищете знакомства с лидерами мнений, владельцами известных заведений и топовыми специалистами — вечеринка обязательна к посещению», — считают организаторы.

В светлогорском «Янтарь-холле» 12 июля откроется фестиваль искусств «Симфония ветра» (0+). В его рамках в тот же день запланированы детский мастер-класс по рисованию цветными песками (0+), музыкальный спектакль «Айболит» (0+) и концерт «Джаз на закате» (12+) от группы Rock’n’Roll City. Ещё более обширную программу фестиваль предлагает на 13 июля. Детей ждут спектакль «Бегемотик и звёздочка» (0+), сказка «Приключения Винни-Пуха или что любят тигры» (0+), а также музыкальный квиз (6+). На летней сцене состоится концерт «Песни моря» (12+) в исполнении солистов Калининградской областной филармонии и инструментального ансамбля под управлением Людмилы Пудовиковой. В зале «Янтарный» можно будет насладиться камерной музыкой в сопровождении авторской настенной анимации. Коллаборативный концерт (0+) представляет Škola Crew. Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» представит программу «Музыка любви» (6+). Дирижёр — Арсентий Ткаченко.

На 14 июня в рамках «Симфонии ветра» запланирован танцевальный мастер-класс (12+). Его проведёт танцовщица, хореограф, педагог по современному и джаз-танцу, репетитор труппы театра «Каннон Данс» из Санкт Петербурга Галина Грачева. Детей ждут мастер-класс по изготовлению свечей из вощины (0+), музыкальный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+) и ещё один музыкальный квиз (6+). Также можно отправиться на концерт «Летний джаз» (0+), очередное представление Škola Crew (0+) и два танцевальных спектакля «Каннон Данс» (12+) — «Бар.Око» и «Бессердечность».

В Калининградском областном музыкальном театре 13 июля покажут мюзикл «Алые паруса» (12+), 14 июля — «Мэри Поппинс» (6+).

В Калининградской областной филармонии 12 июля состоится органный концерт «На берегах Балтийского моря» (6+). В программе музыка композиторов Германии, Дании, Польши, Эстонии, Финляндии и Швеции. 14 июля там же — «От Вивальди до Пьяццоллы» (6+). Исполнители: Мария Гаврилюк (орган), Елена Токовинина (скрипка) и Анна Ушакова (фортепиано).

12 июля в Кафедральном соборе выступят участники Международных Органных Ассамблей. Концерт пройдёт за большим органом (6+). 13 июля там же на закрытии Летней Академии выступит известный итальянский музыкант, органист францисканского храма Ла-Верна Ареццо Эудженио Мария Фаджиани (6+). На 14 июля в соборе запланировано закрытие выставки одной картины с участием камерного хора Festino и органиста Мансура Юсупова (6+). Вы ещё успеваете взглянуть на «Полдень. В окрестностях Москвы» Ивана Шишкина.

В «Готика Холле» недалеко от Правдинска 13 июля выступит «Оркестр волынщиков Москвы» с программой «Такой рок вы ещё не слышали» (6+). «Вы услышите волыночную маршевую и танцевальную классику в ее оригинальном звучании и рок-обработке, диско, русские мелодии и, конечно, авторскую обработку знаменитых во всем мире рок-композиций. Мы первыми делаем это в России, и такого зачастую не умеют сами шотландцы! Но оркестр не просто играет музыку, он делает шоу! Брутальные мужчины в килтах не стоят на месте, и даже не просто маршируют по сцене, как мы привыкли видеть в кино. Они зажгут так, что и вам будет крайне сложно усидеть на одном месте», — гласит анонс.

Текст: Мария Власенкова, фото: архив «Нового Калининграда»