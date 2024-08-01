Средневековый «Ушкуй», джаз и рейв в пижамах: афиша на первые выходные августа

С наступлением последнего месяца лета концертная жизнь Калининграда буквально закипает. Эпицентром для любителей качественной музыки на три дня вновь станет Центральный парк. Там пройдёт XVII международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз». Молодёжь наденет пижамы и отправится танцевать в Астрономический бастион, а любители средневековья соберутся под Правдинском. И это ещё далеко не всё. Подробности — в обзоре «Афиши Нового Калининграда».



Пятница, 2 августа

Главное событие предстоящих выходных для многих калининградцев и гостей города — XVII международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» (6+). Он вновь пройдёт на Летней сцене Центрального парка культуры и отдыха. На открытии фестиваля выступят Каринэ и Okkey Band, Uros Peric & Koshelev Big Band, а также «Меджикул». Сбор гостей — в 18 часов, начало концерта — ориентировочно в 19:00.

«Танцы после джаза» (18+) устроит ночной клуб «Universal». За настроение публики отвечают Dj Pavel Boltachev, Alexey Markov (саксофон) и Uni Djs Team.

В клубе «Калининград Сити Джаз» прозвучат песни групп «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Сплин» и «Смысловые Галлюцинации» в исполнении New Version и Amon Beat (18+).

В «Янтарь-Холле» соберутся поклонники «неизменного бригадира русского рока» (18+). «Каждый концерт Гарика Сукачёва — на грани, на изломе, на одном дыхании. Хотя назвать происходящее на сцене просто концертом не получается, это драматическое искусство, живущее по законам катарсиса. Он нещадно обжигает огненным рыком гитарно-аккардионно-трубного драйва и искушает нестерпимо проникновенной поэзией», — рассказывают организаторы.

В Арт-пространстве «Янтарь-Холла» пройдёт импровизационный концерт оперной и классической музыки «Opera night» (18+). «На сцене в дуэт объединяются совершенно незнакомые исполнители. Без совместных репетиций, без подготовки и декораций. В абсолютно непривычном для классической музыки режиме Jam Session. Чистая импровизация и магия, которая творится у вас на глазах», — гласит анонс.

«Рокотека» (18+) вновь пройдёт в клубе «Склад». Рок-вечеринка под открытым небом ждёт гостей «Ночного Каупа» (18+). Хиты ДДТ, «Мумий Тролля», «Би-2», «Арии» и других исполнит «Шляпная борода».





В Башне Врангеля вновь пройдёт уличный спектакль «НЕ КАНТовать» (12+). А с остановки «Рыбная Деревня» можно будет отправиться в «Путешествие налегке» (16+). Аудиоспектакль в театральном трамвае рекомендован гостям города. Оба представления пройдут и в другие даты.

В Калининградской областной филармонии состоится концерт «Саундтреки на органе» (6+). Знакомые мелодии услышат в том числе поклонники «Гарри Поттера», «Пиратов Карибского моря», «Соляриса» и «Ходячего замка».

Концерт «Viva, Opera!» (6+) украсит вечер гостей Кафедрального собора. В программе «оркестровые переложения Вагнера — „Полет Валькирии“ и „Свадебное шествие“ — для органа; вальс Джульетты Шарля Гуно, ария Лакме Лео Делиба, каватина Нормы из оперы Винченцо Беллини».

Суббота, 3 августа

«Самое ламповое и атмосферное событие этого лета» готовит Home Creative Studio. Пижамная вечеринка (18+) пройдёт в Астрономическом бастионе. Гостям в милых нарядах предлагают поучаствовать в битве на подушках, сфотографироваться в фотозонах, насладиться световым и звуковым шоу. «Лучшие диджеи города» прилагаются.





В историческом квартале «Понарт» в субботу стартует городской фестиваль волонтерского движения «Хранители руин» «Воро́тник» (0+). Участников ждут лекции, экскурсии, мастер-классы, в том числе по средневековым танцам, фокусы и научное шоу. В музыкальном блоке анонсированы «живые баллады прусских улиц от проекта «Полночь», фолк от Юлии Делюковой, выступления групп «Громче» (каверы) и «Коса» («чуткий инди-поп с мотивами боссановы»).

В арт-деревне «Витланд» пройдёт закрытый фестиваль «Точка А» (18+). Гостей ждут живая музыка, спортивные, творческие и музыкальные мастер-классы, ретрит-зона, пляжные и морские интерактивы, боди-арт, а также «пенная вечеринка на закате с топовыми диджеями».

Лайн-ап второго дня фестиваля «Калининград Сити Джаз» (6+): ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна, Global Jazz Quartet и Newen Afrobeat.

На «Танцы после джаза» (18+) в субботу также приглашает ночной клуб «Universal».

В клубе «Калининград Сити Джаз» в субботу танцуют под микс из Depeche Mode, «Агаты Кристи», «Зверей», «Короля и Шута», а также российских поп-групп (18+). За настроение гостей отвечают «Танцы+».

В баре «Бастион» будут вспоминать Юрия «Хоя» Клинских. С трибьютом «Сектора Газа» выступит группа «Роковой Год» (18+). Хиты русского рока в исполнении El Rodriguez будут слушать посетители караоке-бара «Квартирник» (18+). В баре Morrison пройдёт живой концерт группы Krissmen (18+), ночные танцы обеспечит Dj Haldej.

Трибьют немецкой фолк-метал-группы In Extremo (18+) в «Месте силы» готовит Капитан Лис. «На десерт» он обещает исполнить и несколько своих песен. Всё это в сопровождении трайбл-танцев от Amber Tribe и светового шоу от Fahrenheit.

«Магия фламенко» (12+) ждёт гостей Калининградской областной филармонии. Проект представит «один из ведущих гитаристов Европы, лауреат международных конкурсов и фестивалей Валерий Чакон (гитара фламенко)».

В Кафедральном соборе пройдёт концерт «В мире грёз» (6+). Произведения Петра Чайковского исполнит органист Дмитрий Ушаков.

Спектакль «Искусство жизни» (6+) представят Московский театр музыкальных миниатюр и Театр-кабаре «Чёрный кот» в «Янтарь -Холле». В тот же день там можно посмотреть спектакль «Лев зимой» (16+) с Максимом Авериным в главной роли. Это «популярная во всем мире историческая пьеса американского писателя Джеймса Голдмена, посвященная взаимоотношениям в семье Генриха II и Элеоноры Аквитанской», — рассказывают организаторы.

Творческое объединение «Не такие» устраивает стендап шоу на воде (18+). Любителей юмора ждут в вейк парке на Московском проспекте.

Под Правдинском в историко-культурном парке «Ушкуй» (0+) 3 августа состоится ежегодный международный фестиваль средневековья. «Это день, когда история по-настоящему оживëт, когда она прикоснётся к каждому из нас и не оставит равнодушным никого! Это день, когда средневековые жители — рыцари, горожане, викинги, бродячие артисты, ремесленники, тевтонцы, ордынцы и даже дети со всей нашей области и страны соберутся на территории парка, чтобы погрузится в праздничную атмосферу шумного и красочного фестиваля», — отмечают организаторы.

Воскресенье, 4 августа

На закрытии фестиваля «Калининград Сити Джаз» (6+) выступят Mario Bakuna Band, Emma Smith и The Hatters.

Программа второго дня фестиваля «Воро́тник» (0+) в историческом квартале «Понарт» включает презентации городских проектов и активистов, экскурсии и мастер-классы, в том числе по социальным и ирландским танцам. Из развлечений также обещают шоу мыльных пузырей и выступления групп Shades in Grey (акустический поп-рок), Rayevsky (дрим софт-рок), Twilbard & Green Tales (фэнтезийный фолк-рок), «ДругиЕноты» (кавер-группа), «Банановый хлеб» (джаз, соул, фанк).

Во дворце спорта «Янтарный» с хитами «Короля и Шута» в рамках концерта памяти Михаила Горшенёва выступят участники оригинального состава группы, которая теперь носит название «Северный флот» (16+).

В «Бастионе» в воскресенье запланирован «День фэнтези» (16+), он же День Рождения клуба настольно-ролевых игр «Вигвам». Гостей приглашают узнать, что такое настольно-ролевые игры, сыграть в них или посмотреть, как это выглядит со стороны, послушать музыку и пообщаться.

Группа «Четыре» выступит в Калининградской областной филармонии с концертом «Лучшее из рока» (12+). Гостям обещают хиты Depeche Mode, Linkin Park, Marilyn Manson, Roxette, Cranberries, Bon Jovi, «Кино», «Арии» и других исполнителей, а также несколько авторских композиций.

«Готика-Холл» ждёт гостей на «Ночь в опере» (6+). «В шоу-проекте использованы различные оперные произведения о любви в исполнении солистов, музыкальные композиции в исполнении струнного ансамбля, шоу-балет, видеоряд, декорации и другие выразительные средства театра и музыки», — рассказывают организатор.

Концертом «Причуды любви» (6+) порадует Кафедральный собор. В программе: Бах, Гендель, Скарлатти, Пахельбель, Моцарт, Мендельсон, Григ, Альбинони — Джадзотто.

В «Янтарь-Холле» продемонстрирует актёрский талант Ольга Бузова, принимающая участие в «комедии-вихре» «Мужчина нарасхват» (16+). Компанию многогранной звезде составят актёр Павел Гайдученко, а также участники команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

Текст: Мария Власенкова, фото из архива «Нового Калининграда»