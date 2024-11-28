Забег Дедов Морозов, последний матч «Балтики» и КВН: афиша на выходные

Благотворительный «Забег Дедов Морозов» на острове Канта, концерты «Бригадного Подряда» в «Ялте», «Заточки» на «Вагонке», а также «Шляпной бороды» в «Бастионе», последний в 2024 году матч «Балтики» на «Ростех Арене», финал 17-го сезона Лиги Международного союза КВН «Запад России», — рассказываем, как лучше проводить осень и встретить зиму.



В пятницу, 29 ноября, в 19:00 в «Янтарь-холле» начнётся концерт Сергея Пенкина, который исполнит программу «35 лет на сцене» (6+), состоящую из нескольких частей: поп-музыки, классики, кроссовера, а также диско и R&B. Артист также представит премьеры 3 песен: «Нам не избежать любви», «Не люби меня» и совершенно новая — «Сияй», на которую, в планах, снять видео. Все они записаны специально для этой программы, поклонники Сергея будут первыми слушателями.

Группа «Бригадный Подряд» проведёт презентацию нового альбома «Нечего бояться» в клубе «Ялта» 29 ноября (18+). «Этот концерт станет особенным. Вас ждет незабываемая атмосфера, полная энергии и страсти. Группа сыграет свои хиты, которые стали классикой панк-рока, а также треки с нового альбома „Нечего бояться!“», — приглашают организаторы и обещают продемонстрировать мощь слэма и силу рока. Концерт начнется в 19:00.

29 ноября в 19:00 стартует заключительный матч «Балтики» против «Алании» из Владикавказа в этом году (6+). Матч балтийцы проведут в домашних стенах, на «Ростех Арене» . По итогам 20-го тура клуб занимает первую строчку таблицы Первой лиги, имея в своём активе 42 очка. Ранее бело-синие одержали седьмую победу подряд, одолев дома московскую «Родину».





В субботу, 30 ноября, в 20:00 на сцену клуба «Вагонка» выйдет кантри-рэп дуэт «Заточка», образованный в 2018 году двумя артистами из России, которые решили соединить в песнях классический хип-хоп с эстетикой кантри музыки (18+). За музыкальную составляющую отвечает гитарист Илья Погребняк, который в песнях «Заточки» использует не только гитару, но и банджо с укулеле. Рэпер Юрец дополняет музыку неординарными образами и ироничными рифмами. Осенью группа с шумом презентовала второй студийный альбом «Как в американском фильме» в столице, а теперь готовится удивить калининградскую публику.

В арт-пространстве «Бастион» 30 ноября в 20:00 начнётся концерт кавер-группы «Шляпная борода» с лучшей программой «Легенды мирового и русского рока» (18+). На концерте в кавер-исполнении прозвучат песни групп «Алиса», «Кино», «Чайф», «Чиж», «Ленинград», «Мумий Тролль», «Звери» и многих других. «Будем подпевать, будем танцевать, будем зажигать! Два часа живого звука!» — уверяют организаторы. А после концерта в 23:00 представят Rock Disco Rave — подборку любимых всеми рок-хитов.

30 ноября лауреаты международных конкурсов Анна Ушакова и Мария Гаврилюк исполнят программу «Симфонический апофеоз» в Калининградской областной филармонии (6+). Для зрителей прозвучат как сольные произведения, так и дуэты органа и рояля. В программе прозвучат П.И.Чайковский, С.Франк, Дж.Верди, Ш.-М.Видор и Ф.Лист. Начало концерта намечено на 18:00.





В «Доме китобоя» 30 ноября в 18:00 пройдет лекция Андрея Рымаря «Проект как ответ на вызовы города» (12+). «Поговорим о модели идентичности территории и как, работая с ней, мы встраиваемся в креативную экономику, что такое креативная экономика и существует ли она вообще. Поднимем эти вопросы и перейдем от теории к практике вместе с создателем нескольких инновационных культурных проектов в разных городах Андреем Рымарем», — сказано в анонсе. Андрей Рымарь — куратор, музейный проектировщик, сооснователь музейного бюро Solarsense, автор и организатор городских проектов с участием культурных институций Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Находки, Дагестана и др. Вход на мероприятие бесплатный.

В воскресенье, 1 декабря, на острове Канта пройдет первое семейное новогоднее мероприятие в Калининграде — «Забег Дедов Морозов» (0+). Забег начнётся в 12:00, участие для детей бесплатное при условии сопровождения хотя бы одного взрослого. Дети смогут поиграть с аниматорами, написать письмо Деду Морозу, сделать аквагрим и послушать выступление группы «Юность». Забег символический, при желании всю дистанцию можно пройти пешком. «Самое важное — нарядиться!» — отмечают организаторы. Благотворительный взнос за участие — 550 рублей для взрослых, в том числе сопровождающих. Вырученные средства будут направлены на помощь подопечным Благотворительного центра «Верю в чудо» и хосписа «Дом Фрупполо».





В «Янтарь-холле» 1 декабря в 18:00 стартует финал 17-го сезона Лиги Международного союза КВН «Запад России» (6+). «Несмотря на холод и балтийский ветер, в первое зимнее воскресенье, 1 декабря, ждём вас в очень теплой и уютной атмосфере светлогорского театра эстрады „Янтарь-холл“ — именно тут мы узнаем, кто станет чемпионом! В начале зимы будем вместе согреваться своими силами — зажигательным юмором от лучших команд сезона», — говорится в анонсе. В финале выступят команды «Будь проще» (Калининградский филиал МФЮА), «Без названия» (КИТиС), «Поршни» (КГТУ) и «Veni, Vidi, Vici» (БФУ им.Канта).