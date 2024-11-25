«Проект как ответ на вызовы города»: в Калининграде пройдет лекция известного арт-критика

Фото: скриншот с афиши мероприятия
Фото: скриншот с афиши мероприятия
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«Дом китобоя» приглашает на лекцию Андрея Рымаря «Проект как ответ на вызовы города» (12+). которая пройдет 30 ноября в 18:00. Об этом сообщается в социальных сетях музея.

«Поговорим о модели идентичности территории и как, работая с ней, мы встраиваемся в креативную экономику, что такое креативная экономика и существует ли она вообще. Поднимем эти вопросы и перейдем от теории к практике вместе с создателем нескольких инновационных культурных проектов в разных городах Андреем Рымарем», — сказано в анонсе.

Андрей Рымарь, куратор, музейный проектировщик, сооснователь музейного бюро Solarsense, автор и организатор городских проектов с участием культурных институций Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Находки, Дагестана и др.

Вход на мероприятие бесплатный.


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