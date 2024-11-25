«Проект как ответ на вызовы города»: в Калининграде пройдет лекция известного арт-критика

«Дом китобоя» приглашает на лекцию Андрея Рымаря «Проект как ответ на вызовы города» (12+). которая пройдет 30 ноября в 18:00. Об этом сообщается в социальных сетях музея.



«Поговорим о модели идентичности территории и как, работая с ней, мы встраиваемся в креативную экономику, что такое креативная экономика и существует ли она вообще. Поднимем эти вопросы и перейдем от теории к практике вместе с создателем нескольких инновационных культурных проектов в разных городах Андреем Рымарем», — сказано в анонсе.



Андрей Рымарь, куратор, музейный проектировщик, сооснователь музейного бюро Solarsense, автор и организатор городских проектов с участием культурных институций Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Находки, Дагестана и др.



Вход на мероприятие бесплатный.