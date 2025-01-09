Рок, балалайки и матч «Локомотива»: афиша Калининграда на выходные

Хиты мирового рока в исполнении группы «Air Mix» в «Бастионе», праздничный концерт в Доме офицеров Балтийского флота, игра на балалайке Алексея Архиповского в «Янтарь-холле», домашний матч калининградского «Локомотива» против нижегородской «Спарты» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как провести первые выходные после окончания новогодних каникул.



В музее «Дом китобоя» в выходные есть возможность увидеть выставку «Дом Советов. Постфактум», которая открылась 19 декабря (12+). Экспозиция, с одной стороны, является итогом Всероссийского конкурса концепций паблик-арт-объекта, организованного в этом году: на выставке в планшетном варианте представлены 11 концепций, вошедшие в шорт-лист конкурса. С другой стороны, представлены артефакты, сохранившиеся после разбора здания, а также архивные видеосъемки, посвящённые Дому Советов. Выставка продлится до 31 января 2025 года. Вход свободный.

В субботу, 11 января, в 20:00 в «Бастионе» выступит группа «Air Mix», которая исполнит хиты — от Joan Osborne и Beyonce до классики Queen и Nirvana (18+). Организаторы обещают атмосферу драйва, эмоций и лучшие песни зарубежного рока в живом исполнении. Вход свободный.





11 января в 12:00 в арт-пространстве «Янтарь-холла» покажут спектакль для детей «Умка» (0+). Историю о детстве и дружбе в далеких снегах белоснежной Арктики по одноимённому фильму представит студия творческих опытов «Стоп».

В этот же вечер в «Янтарь-холле» выступит Алексей Архиповский, «Паганини русской балалайки» (6+). Архиповский создал свой стиль игры на балалайке, в котором он совмещает аутентичные, гитарные и оригинальные приёмы извлечения звука с революционным новшеством — «электрификацией инструмента». «Я не считаю себя балалаечником в общепринятом смысле... И к балалайке я отношусь не как к русскому народному инструменту, а как к инструменту, на котором можно делать все что угодно», — говорит исполнитель.

12 января в Доме офицеров Балтийского флота состоится праздничный концерт «Встречаем старый Новый год» (12+). Программу исполнит ансамбль песни и пляски Балтийского флота в концертном зале на 3-м этаже. Мероприятие начнётся в 11:00.





В Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова 12 января продемонстрируют «Волшебство под старый Новый год» (6+) — концерт в исполнении лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк (орган), Ирины Кулешовой (флейта) и Полины Гайчук (арфа). В программе прозвучат В.А.Моцарт, П.И.Чайковский, Д.Уоткинс и многие другие композиторы. Ведущая — Н.Анисимова, ориентировочная продолжительность — 1 час 30 минут.

12 января в 18:00 в Калининградском драматическом театре будет представлен спектакль «Мёртвые души» по одноимённой поэме Н.В.Гоголя (12+). «С первых минут спектакля зрителя поглощает загадочный мир, балансирующий на грани фантастики и реальности. Вольная трактовка Нины Садур поэмы Николая Гоголя „Мертвые души“ приводит своего героя „из прекрасного далека“ в Россию, дав ему в спутницы загадочную и холодную как ночь Незнакомку», — говорится в анонсе. Продолжительность спектакля — 2 часа 40 минут с антрактом.





Во Дворце спорта «Янтарный» 12 января пройдёт домашний матч калининградского «Локомотива» против нижегородской «Спарты» (6+). Матч состоится в рамках 18-го тура (предварительный этап) женской Пари Суперлиги 2025. Начало в 18:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»