День города, «Девчата», «Звери» и сабантуй: афиша Калининграда на выходные

Мероприятия ко Дню города на различных площадках Калининграда, большой-трибьют концерт группы «Звери» в исполнении Kelvin в «Бастионе», выступления Игоря Саруханова и EMIN в «Янтарь-холле», мюзикл «Девчата» в Музыкальном театре, фестиваль «Янтарный сабантуй» на поляне у развлекательного комплекса «Собрание» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о главных событиях первых июльских выходных.

В выходные в Калининграде пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню города (0+). В пятницу, 4 июля, в 11.00 в яхтенной гавани Музея мирового океана состоится торжественная встреча участников яхтенного похода «Россия на Балтике». В этот же день жители и гости города смогут стать участниками литературно-патриотического фестиваля «Калининградцы памяти верны!» (12+).

В Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова 4 июля состоится органный концерт «На берегах Балтийского моря» (6+). Лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк сыграет произведения композиторов Германии, Дании, Польши, Эстонии, Финляндии, Швеции и России. Начало — в 19:00.

В «Бастионе» 4 июля пройдёт большой трибьют-концерт, на котором группа Kelvin исполнит хиты «Зверей». Прозвучат том числе «Районы-кварталы», «Всё, что тебя касается», «До скорой встречи», «Для тебя» и многие другие песни (16+). Выступление начнётся в 20:00.

Фанаты легендарной группы Rammstein 4 июля смогут услышать любимые хиты в исполнении Yalta Band в поселении викингов «Кауп» (16+). Зрителей ждут спецэффекты, огнённое и пиротехническое шоу, а также танцпол и фотозоны. Программа продлится более двух часов — с 21:00 до 01:00.

В cубботу, 5 июля, в поселении покажут иммерсивный спектакль «Дух викингов — Путешествие по девяти мирам» (12+). Гости станут непосредственными участниками шоу и смогут создать оружие викингов, погадать на рунах, а также отправиться в поход на драккаре. Отмечается, что время начала представления зависит от захода солнца, шоу продлится 4 часа.





В «Янтарь-холле» 5 июля выступит заслуженный артист России Игорь Саруханов с программой «Лучшее за 40 лет» (6+). На концерте он исполнит самые известные и любимые песни, в том числе «Бухта радости», «Лодочка», «Я хочу побыть один», «Зеленые глаза», «Дорогие мои, старики» и многие другие.

Мюзикл «Девчата» по мотивам повести Бориса Бедного покажут 5 и 6 июля в Музыкальном театре (12+). «В сибирский поселок приезжает юная повариха Тося Кислицына — открытая, веселая и наивная девушка. Она сует свой нос во все дела, не стесняется отпускать колкие шуточки и умеет за себя постоять. Местный красавец-бригадир Илья Ковригин спорит, что влюбит в себя дерзкую девчонку. Найдет ли эксцентричная Тося с детдомовским прошлым и компанейским характером верных подруг и настоящую любовь?» — предлагают узнать на спектакле. Начало — в 17:00.

В рамках Дня города 5 июля будут работать разные тематические площадки. На территории, прилегающей к озеру Верхнему, и на площадке у озера Летнего с 14.00 будут организованы интерактивные спортивные, молодежные площадки, с 17.00 — концертные программы с выступлением приглашенных артистов и творческих коллективов города и области. Для гостей выступят российская певица Елена Любарец, ВИА «Здравствуй песня», Калининградский театр эстрады Дома искусств.





В музее «Фридландские ворота» 5 июля в 10:00 представят праздничную программу «Наш город. Наша история» (0+). В 14.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова начнётся литературно-музыкальная программа «Несмолкающий голос памяти: Высоцкий о войне и подвиге» (6+). В 15.00 состоится спектакль-концерт «Морская слава» с Пётром Мутиным, Библиотека им. А.А. Леонова. В 18.00 пройдёт встреча с актёром Сергеем Плотниковым в ЦГБ им. А.П. Чехова.

В парке «Юность» 5 и 6 июля с 12:00 до 15:00 в рамках Дня города проведут анимационную программу с участием иллюзиониста, шоу мыльных пузырей, а также исторические танцы.

В пространстве «Ворота» 5 июля музыкант REX презентует свой новый альбом «Колыбель жизни» (6+). Вход свободный, начало — в 18:00. Необходима регистрация.

На поляне у развлекательного комплекса «Собрание» в посёлке Куликово 5 июля состоится праздник «Янтарный Сабантуй» (6+). Гостей ждут спортивные состязания, концертная программа и ярмарка-подворье. Начало — в 12:00, вход свободный.





В воскресенье, 6 июля, пройдут финальные мероприятия ко Дню города. В Центральном парке с 12.00 начнёт свою работу площадка «Город добрых мастеров» (0+), на стадионе «Балтика» состоится проведут спортивные испытания в духе пионерии, дворовые игры прошлого, динамичные эстафеты и современные челленджи (0+). В этот же день на главной сцене в ЦПКиО проведут торжественную церемонию вручения ежегодной премии главы города Калининграда «Вдохновение» в области культуры. Кульминацией фестиваля станет концерт в Центральном парке (0+) с участием Ансамбля песни и пляски Балтийского флота, коллективов «Донбасс», «Голубые береты», «Белый орел», «Казаки России» и артистки Ольги Кормухиной.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»