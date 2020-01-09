На День кранцевского пирога в Зеленоградске испекут 20-метровый пирог

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

День кранцевского пирога отметят в Зеленоградске 11 января. Праздник начнется в 13:00 на площади «Роза ветров», сообщает газета «Волна».

«По традиции гастрономическому празднику будут предшествовать соревнования по экстремальному триатлону Ambermen Ice. В этот день спортсменов ждут серьезные испытания: участникам турнира предстоит пробежать 200 метров, поучаствовать в велогонке на 800 метров и совершить заплыв в Балтийском море на дистанции 30 метров», — пишет издание.

На сцене «Розы ветров» выступят творческие коллективы Калининградской области. Будет работать ярмарка. Кульминацией праздника станет вынос пирога. По словам организаторов, приготовлен он будет по традиционному рецепту жителей довоенного Кранца. В этом году длина пирога составит 2020 сантиметров. 

Напомним, в прошлом году длина пирога составила 30 метров. Им угощали всех желающих. 


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