Музей Мирового океана приглашает калининградцев обучиться средневековым ремёслам

Праздник огня и ремёсел устроят во Фридрихсбургских воротах 12 января в 12 часов. Об этом сообщает Музей Мирового океана.

«Всех гостей Фридрихсбургских ворот ждет ставший уже традиционным праздник огня и ремесел. Это новое прочтение Кузнечного воскресения — прекрасный подарок всем горожанам и гостям Калининграда в канун Старого Нового года. Здесь, на территории старой крепости, вы перенесетесь в другой мир, мир полный самых ярких ощущений. Праздник станет увлекательным путешествием в прошлое, с настоящими ярмарочными гуляньями, конкурсами и розыгрышами, квестами, а танцы и песни завертят вас в веселом хороводе», — рассказали в музее.

Гости праздника смогут посетить мастер-классы калининградских рукодельников, освоить азы плотницкого и кузнечного дела, других народных промыслов и создать собственное изделие. «Самое необычное в этой истории то, что мастерить вам придется по технологиям раннего Средневековья. Ну а кухня IX–X веков поможет лучше узнать меню наших далеких предков», — отметили сотрудники ММО. 0+